Togo: Swallows Académie de Lomé veut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs

L'administrateur principal de Swallows du Togo Florent Kataka revient heureux de sa tournée en France. Sur place, il a noué des partenariats et a pris des contacts en vue de les mettre au profit du centre sportif éducatif et culturel basé à Lomé.

Depuis fin juillet 2019, Florent Kataka est de retour au bercail après avoir rencontré des probables partenaires du centre Swallows en France.

Dans l'Hexagone, l'administrateur a effectué une tournée qui l'a amené à visiter plusieurs centres de formation des grands clubs de football français. L'heure est désormais de tirer les enseignements de ce voyage pour préparer au mieux le Centre Sportif, Educatif et Culturel Swallows de Lomé.

« En tant qu'administrateur de Swallows, c'était une occasion de pouvoir visiter un certains nombres de centres et d'académies de football d'un niveau supérieur largement supérieur à la nôtre. L'objectif est de voir ce qui se fait de mieux ailleurs », a confié Florent Kataka dans un entretien avec Africa Top Sports.

« C'est une démarche que j'ai entreprise depuis un certain nombre d'année. J'ai déjà eu l'occasion de visiter les années précédentes le centre de Châteauroux et de Clermont-Ferrand. Cette fois-ci il s'agissait d'aller visiter les académies de Montpellier et du SCO d'Angers. Ces deux clubs sont en Ligue 1 et sont vraiment professionnels. Le but est de s'imprégner de ce qu'offrent les centres de formation de ces clubs afin de venir corriger certaines choses ici. Pas pour faire du copié collé mais voir comment adapter les choses à la réalité togolaise pour améliorer la formation de Swallows Académie. »

Si le Centre Sportif, Educatif et Culturel Swallows de Lomé affiche un meilleur visage dans la formation des jeunes, beaucoup de chose restent à faire pour atteindre la perfection. Cette tournée française aura permis à Florent Kataka d'avoir un agenda bien garni. L'administrateur principal a profité de ce voyage pour inviter des recruteurs dans le cadre de la 2ème édition du Tournoi international des académies de football (TIAFOOT 2019) qui aura lieu à Lomé.

L'aventure en France de Florent Kataka, administrateur principal du Centre Sportif, Educatif et Culturel Swallows de Lomé, a été possible grâce à l'ancien international togolais Kodjo AFIADEGNIGBAN. Actuellement entraineur et formateur vivant dans l'Hexagone, l'ancien du FC Merlan a permis à Kataka de visiter les installations du centre de formation du SCO d'Angers.