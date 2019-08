Congo-Brazzaville: Premières assises de la jeunesse du Pool - Le Comité d'organisation prépare une mission d'évaluation

Un mois après la tenue de ses assises à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, le président du comité d'organisation, Théophile Moyo Malanda, a animé, le 3 août à Brazzaville, une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé que son organisation effectuera très bientôt une mission d'évaluation dans treize districts du Pool.

Organisées par l'Association des élèves et étudiants ressortissants du Pool (AEERP), les assises de la jeunesse du Pool se sont tenues, du 21 au 23 juin à Kinkala, sur le thème : « Place et rôle des jeunes dans la consolidation de la paix, la promotion du vivre ensemble et la reconstruction du Pool ».

Plus de quatre cents jeunes natifs du Pool, parmi lesquels plus de soixante-dix ex-ninjas, avaient pris part active à cette concertation des jeunes, tenue au lendemain d'un nouvel épisode de violences armées qui a duré presque deux ans.

Au terme de quatre jours de travaux, les jeunes du Pool, pour des besoins d'une paix durable dans leur département, avaient adopté vingt-huit recommandations et résolutions. Au plan sécuritaire, par exemple, ils recommandaient à l'Etat, entre autres, d'interdire aux agents de la force publique le port d'armes en public afin de permettre la libre circulation ; d'interdire les ex-combattants et les agents d'ordre de régler les problèmes de la population, sans en avoir eu mandat.

De même, il proposait au gouvernement d'installer le Pasteur Ntumi dans un centre urbain et de clarifier le plus rapidement possible son statut social afin d'apaiser les inquiétudes de la population.

Au plan économique, les jeunes du Pool suggèrent que le gouvernement implante au moins une unité de production dans chaque district, ainsi qu'un établissement de microfinance dans le département, capables d'accompagner la population dans ses activités et impulser un vrai développement.

Bien d'autres recommandations impliquant les plans social, éducatif, sanitaire, culturel, touristique, agricole, environnemental, de l'éducation civique étaient aussi prises.

Ainsi, pour se rassurer de la mise en exécution de certaines de ces recommandations, le comité d'organisation de ces assises entend entamer une mission d'évaluation dans tous les treize districts du Pool. L'objectif étant d'aller se rendre compte sur le terrain si les recommandations prises s'exécutent comme souhaité, dans le souci de garantir une paix durable et d'impulser le développement global du Pool.

« Les assises de la jeunesse se sont tenues il y a un mois, nous patientons encore environ deux mois, après nous allons entamer une mission d'évaluation dans tous les districts du département du Pool pour discuter directement avec la population », a signifié le président du comité d'organisation de ces assises, Théophile Moyo Malanda.

Invité à cette session de restitution, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Congo s'est réjoui de ce que les jeunes s'impliquent dans la préservation de la paix dans le département.

« Depuis que la paix est rétablie dans le Pool, la volonté de relancer l'agriculture, de rebâtir des écoles se dégage depuis quelques mois. Je me réjouis que la jeunesse s'implique à juste titre. Pour notre part, nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons contribuer à cet effort », a souligné le diplomate allemand, Klaus Peter Schick, à l'issue de la conférence de presse.

À l'occasion, le comité d'organisation a transmis officiellement les recommandations de ces assises aux institutions et organismes habiletés.