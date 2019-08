Cote d'Ivoire: Le chef de l'etat a procédé à l'inauguration de la route Adzopé\Yakassé Attobrou et à la pose de la première pierre du CHR d'Adzopé

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a procédé, ce samedi 03 août 2019, à l'inauguration de la route Adzopé - Yakassé Attobrou et à la pose de la première pierre du Centre Hospitalier Régional d'Adzopé.

Au cours de la rencontre avec les populations au Stade d'Adzopé, le Chef de l'Etat a rappelé la promesse faite, en 2015, lors de sa visite d'Etat dans la Région de la Mé, de bitumer la route Adzopé - Yakassé Attobrou ainsi que l'enthousiasme qui s'était emparé des populations au moment de cette annonce.

Le Président de la République s'est, donc, réjoui de la réalisation de ce projet d'un coût global de 16,07 milliards de F CFA et a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des acteurs qui y sont intervenus.

Le Chef de l'Etat a ensuite évoqué la pose de la première pierre du Centre Hospitalier Régional d'Adzopé, un hôpital ultramoderne de 198 lits et d'un coût de 29,5 milliards de F CFA, qui doit également permettre d'améliorer le quotidien des Ivoiriens, soulager toute la Région de la Mé et combler un manque important dans le dispositif sanitaire de la Côte d'Ivoire.

Au-delà des deux infrastructures, le Président de la République a rappelé les nombreuses réalisations qui ont été faites pour la Région de la Mé, et évoqué les projets, notamment la connexion au réseau électrique, d'ici 2020, de 30 villages sur 32 portant ainsi le taux d'électrification de 71% à 98%, et la construction d'une ligne de transmission de 225 kilovolts devant relier Abidjan à la Région de la Mé pour un investissement de 20 milliards de F CFA afin de permettre le développement de la nouvelle Zone Industrielle.

Le Chef de l'Etat a annoncé également la construction, sur le fleuve Comoé, d'une station de traitement, de châteaux d'eau et de 50 kilomètres de canalisation, pour un montant de 20 milliards de F CFA en vue de régler le problème de pénurie chronique d'eau potable ; la construction de 4 collèges supplémentaires d'ici 2020 ; la construction d'un Lycée d'excellence de jeunes filles, d'une capacité de 1000 élèves avec internat, pour un montant de 6 milliards de F CFA dès l'année prochaine ; la réalisation d'un investissement de 60 milliards de F CFA dans le secteur agricole en vue de faire de la Région de la Mé, le grenier de la ville d'Abidjan ; et la transformation en une autoroute 2 fois 3 voies du tronçon Yopougon - Anyama Thomasset, qui permettra de désengorger l'accès à la Région de la Mé et, bien audelà, de toute la route de l'Est.

Ces importants investissements qui ont été réalisés pour la Région de la Mé et ceux à venir sont, selon le Chef de l'Etat, le reflet de ce qui a été fait à l'échelle du pays tout entier, car, a-t-il poursuivi, aucune région ne sera oubliée dans la volonté permanente du Gouvernement de partager, de manière équitable, les fruits de la croissance économique.

Pour terminer, le Président de la République a accordé une oreille attentive à plusieurs des doléances des populations de la Région de la Mé, et a réaffirmé son engagement à toujours faire plus pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire.

Notons que les populations de la Mé ont offert de nombreux présents au couple présidentiel qui, à son tour, leur a offert des dons en numéraire.