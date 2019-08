Sénégal: Serigne Mbaye Thiam offre plus de 5 millions pour célébrer l'excellence au LSED

Diourbel — Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a offert plus de 5 millions de francs cfa aux meilleurs élèves du lycée scientifique d'excellence de Diourbel (LSED) et à leur l'encadrement.

"J'ai retenu de donner des enveloppes financières aux élèves de terminales qui ont obtenu la mention très bien.

Je leur octroi l'équivalent de quatre mois de bourse qu'ils obtiennent à l'école, soit 100 mille francs cfa", a-t-il dit, samedi, à l'occasion de la cérémonie de distribution des prix du lycée scientifique d'excellence dont il était le parrain.

Le LSED, ouvert en décembre 2016, compte présentement 93 filles et 87 garçons soit an total de 180 élèves répartis dans 07 classes dont deux secondes S, deux premières S1, une première S2, une terminale S2 et une terminale S1.

La cérémonie de distribution des prix 2019 coïncide avec la sortie de la première promotion de l'établisement qui s'est illustrée par des brillants résultats.

Au baccalauréat 2019, pour une première participation, le lycée a obtenu 11 mentions Trés Bien, 25 mentions Bien, 22 mentions Assez Bien 2 mentions Passable, soit un total de 58 mentions sur un effectif de 60.

Au concours général, le lycée a obtenu 8 distinctions en première et 11 en terminales, soit un total de 19 sur les 121 distinctions décernées.

Serigne Mbaye Thiam a annoncé que les élèves qui ont des prix d'excellence vont également bénéficier du même montant (100 mille francs cfa) de bourse "pour les aider" à l'ouverture des classes.

L'ancien ministre de l'Education a décidé d'offrir aux majors des TS1 et TS2 qui ont en même temps la mention Très Bien au Bac, une enveloppe de 150 mille francs cfa chacun.

Les 25 élèves qui ont eu la mention Bien vont recevoir une enveloppe de 75 mille francs chacun cfa, soit l'équivalent de trois mois de bourse.

Les élèves qui ont la mention Assez bien auront l'équivalent de deux mois de bourse de l'école, soit 50 mille francs cfa chacun.

Serigne Mbaye Thiam a encouragé les élèves qui ont obtenu la mention Passable baccalauréat en leur offrant 25 mille francs cfa chacun.

Selon lui, "ces élèves, peut-être, dans d'autres conditions auraient dû faire de meilleurs résultats. Tous les élèves qui sont ici sont des élèves brillants. Maintenant, il y en a qui ont peut-être des problèmes d'adaptation, loin du milieu familial, mais ces élèves n'ont pas démérité".

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a salué le personnel enseignant pour son "dévouement" aux côtés des pensionnaires du jeune lycée d'excellence.

"Le personnel, les enseignants, l'amicale ont aussi contribué à ces résultats", a souligné le ministre qui a remis une contribution de 200 mille francs à la caisse qui permet à l'établissement d'organiser des activités.

Le foyer socio-culturel a aussi reçu une enveloppe de 200 mille francs cfa.

"En tout, c'est un montant total d'un peu plus de 5 millions de francs cfa que nous avons octroyés au lycée scientifique (... ) pour encourager les élèves à continuer dans cette voie", a dit Serigne Mbaye Thiam.

La meilleure élève du lycée mais aussi du Sénégal, Diary Sow, a exprimé sa gratuité à l'endroit des surveillants, de ses camarades et des parents d'élèves en remettant une enveloppe de 700 mille francs cfa.