Soudan: Al-Taweel - l'Accord constitue une étape importante vers la solution de la crise du pays

Khartoum — Le chef du Mouvement des patriotes libres, Osman Ibrahim Al-Taweel a estimé que l'accord sur la déclaration constitutionnelle entre le Conseil militaire de transition et les Forces de la déclaration de liberté et de changement constituait une étape vers la résolution du conflit soudanais.

Dans une déclaration à SUNA, Al-Taweel a souligné l'importance de regarder les problèmes du pays avec un œil ouvert et de viser un objectif, à savoir la construction du Soudan, notant que ce qui se passe est une nouvelle phase consensuelle qui fait passer le pays du stade de la légitimité révolutionnaire au stade de la vie constitutionnelle.

Al-Taweel a appelé les partis et les forces politiques à se préparer à mettre en place leurs structures et leurs institutions en prévision de la nouvelle phase, en exprimant l'espoir que la période de transition sera sûre et stable.

Il a déclaré que la période à venir connaitra de nombreuses initiatives économiques, sociales et politiques visant à lutter la pauvreté causee par les guerres dans certains États et à realiser le développement, le progrès et la stabilité politique.