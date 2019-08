Cote d'Ivoire: Service de Promotion Economique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis - Les activités du 2ième trimestre 2019

Le Service de Promotion Economique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique que dirige l'ambassadeur Inza Camara, a produit son premier rapport d'activités au premier trimestre de l'année 2019 après celui qui avait été élaboré en janvier 2019 et qui retraçait l'ensemble de ses activités de 2012 à 2018.

Ce présent rapport qui est le deuxième de l'année 2019 vise à donner un aperçu des activités menées au cours du second trimestre.

Il s'articule principalement autour des quatre activités majeures ci-après :

I- Participation à la visite de travail et d'amitié de S.E.M MARCEL AMON-TANOH et du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, charge de la Promotion de l'Investissement Prive à Mexico du 15 au 18 mai 2019.

Cette visite de S.E.M Marcel AMON-TANOH a été marquée par un déjeuner de travail avec la Chambre Nationale de l'Industrie et de la Transformation du Mexique (CANACINTRA).

Cette rencontre a permis au Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l'Investissement Privé de présenter aux membres et aux responsables de cette organisation patronale les opportunités ainsi que les facilités offertes par le Code des Investissements afin d'encourager les investissements privés en Côte d'Ivoire.

Pour rappel, la CANACINTRA est la principale chambre économique et commerciale de l'Amérique latine du fait du nombre de ses membres et des domaines d'activités dans lesquelles ils interviennent. En effet, elle couvre quatorze (14) secteurs d'activités et compte soixante-seize (76) délégations reparties dans toutes les régions du Mexique.

Elle a également permis aux autorités ivoiriennes de tenir un forum économique avec les chefs d'entreprises de la Confédération d'Industrie du Mexique (CONCAMIN) et de l'Association Nationale des Chocolatiers et confiseurs (ASHOCO).

Enfin, les membres de la délégation ivoirienne et le Délégué Général du Service de Promotion Economique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique ont tenu des séances de travail avec le Conseil Mexicain du Commerce International, de l'Investissement et de la Technologie (COMCE), le Club des Industriels et la Chambre Nationale du Commerce, des Services et du Tourisme de la ville de Mexico (CANACO).

Hormis ces forums et rencontres économiques et commerciales, S.E.M Marcel AMON-TANOH a accordé de nombreuses audiences à des officiels et procédé à la signature d'un Mémorandum d'Entente sur la Collaboration Académique avec le Secrétaire des Relations Extérieures des Etats-Unis du Mexique.

Après avoir participé à toutes ces activités, le Délégué Général du Service de Promotion Economique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique a renoué et maintenu le contact avec les hommes d'affaires et les entreprises mexicaines intéressés par le marché ivoirien afin de répondre efficacement à leurs éventuelles demandes d'informations.

II- Co-organisation de la cérémonie du vol inaugural de la compagnie Ethiopian Airlines sur la ligne New-York-Abidjan au départ de l'aéroport John Fitzgerald KENNEDY

Le Service de Promotion Economique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique a co-organisé avec la représentation locale de la compagnie Ethiopian Airlines aux Etats-Unis d'Amérique la cérémonie inaugurale du vol de cette compagnie aérienne, le lundi 17 juin 2019, sur la ligne New-York-Abidjan au départ de l'aéroport John Fitzgerald KENNEDY, le plus grand aéroport de New-York et de sa région.

Un tel vol étant plus attractif et moins épuisant pour les voyageurs que les premiers vols directs qui étaient opérés à partir de l'aéroport de Newark qui se trouve dans le New Jersey, de l'autre côté de la rivière Hudson, et à vingt-six (26) kilomètres de New York.

Cette cérémonie a également vu la participation de Monsieur Tiémoko MARIKO qui représentait Son Excellence l'Ambassadeur Léon KACOU ADOM, Représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies.

Dans son allocution, le Directeur commercial de la Compagnie Ethiopian Airlines a particulièrement remercié le Délégué Général du Service de Promotion Economique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique pour avoir contribué activement, non seulement, à l'obtention des autorisations de vols directs entre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire mais aussi pour avoir facilité les négociations entre Ethiopian Airlines, les autorités ivoiriennes et Air Côte d'Ivoire avec laquelle son entreprise a conclu des accords de partage de passagers et de destinations.

III- Participation à la 44ème table ronde consacrée aux affaires en Afrique à la Banque Centrale de Philadelphie

Le Service de Promotion Economique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique a été invité par le Maire de Philadelphie à prendre part à la 44ème table tonde consacrée aux relations d'affaires avec l'Afrique, le 7 juin 2019, dans les locaux de la Banque centrale de ladite ville.

A cette occasion, le Délégué Général est intervenu lors de la session spéciale avec des fonds d'investissements américains générant un chiffre d'affaires total de 500 milliards de dollars et recherchant de nouveaux débouchés et placements en Afrique.

IV- Lancement de la phase pilote du projet d'adduction en eau potable et d'électrification des écoles primaires reculées du pays

Ce projet a été présenté, le jeudi 25 Avril 2019, à Madame le Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, à son Cabinet, par l'entreprise américaine ALDELANO qui effectuait une mission de prospection économique et commerciale en Côte d'Ivoire à l'initiative du Service de Promotion Economique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Il consiste en l'installation d'un robuste réfrigérateur solaire qui produit, à la fois, de l'énergie solaire et de l'eau potable.

En retour, Madame le ministre a souligné l'importance d'un tel projet qui pourrait faciliter les conditions d'études dans les écoles implantées dans les villages totalement dépourvus de tout accès à l'eau et à l'électricité.

A la suite de cette présentation, les représentants de cette entreprise (ALDELANO) et le Délégué Général du Service de Promotion Economique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique se sont rendus à l'Ecole primaire publique Aké Loba d'Abobo Clouetcha-Biabou qui été choisi comme site pilote afin d'expérimenter concrètement ce projet qui a été favorablement accueilli par Madame l'Inspectrice de la Direction régionale de l'éducation nationale (DREN) Abidjan 4 dont relève cette école ainsi que par tout le corps enseignant.

Les travaux d'expérimentation devraient démarrer en août 2019.