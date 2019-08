Ile Maurice: Saisies record de drogue - Glenn Agliotti dément toute connexion

Le Sud-Africain Glenn Agliotti réagit. Dans une déclaration à News24, faite vendredi 2 août et publiée hier, il affirme n'avoir aucun lien avec la saisie de 95 kg de cocaïne ou avec celle de zamal, et ne pas avoir fui de Maurice. Il est à Johannesburg pour les vacances scolaires et un suivi médical, dit-il

Il compte poursuivre la presse pour diffamation. Il propose également de revenir à Maurice pour aider la police dans ses enquêtes.

"It's baseless. There's no evidence. I'm not even connected. I've been there, done it. These are false f***ing allegations in the press. I'm suing them for defamation in Mauritius. (... ) It's bull**** man. I've never met the guy. There's no connection", cite News24, en référence principalement à l'article de l'express paru vendredi.

Le journal sud-africain fait également état de toute la controverse soulevée au Parlement sur le permis de résidence de Glenn Agliotti et ses affaires antérieures, en Afrique du Sud.