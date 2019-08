Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'ISTGA-Goma clôture avec faste l'année académique 2018-2019

L'Institut supérieur des techniques de gestion des Affaires de Goma qui comprend 4 sections en son sein, a organisé une triple cérémonie ce samedi 3 août 2019.

Il s'agit notamment, de la collation des Grades académiques pour les finalistes du premier et deuxième cycle pour l'année académique 2018-2019; la remise officielle des diplômes homologués aux anciens de l'Institut ainsi que la clôture proprement dite des activités académiques.

Au total 71 finalistes ont été conférés, lors de cette collation des grades académiques sur 194 étudiants finalistes inscrits pour la première session.

La cérémonie du jour a été rehaussée de la présence du Ministre provincial en Charge de l'Agriculture, Pêche et Élevage représentant le Gouverneur de la province du Nord-Kivu.

Prenant la parole, le Secrétaire général académique de l'ISTGA, Kakule Kaheraya, a dressé le bilan des activités de l'année académique qui vient de s'achever, avant de présenter les filières de son Institution qui du reste, sont des opportunités pour la formation des jeunes de Goma et d'ailleurs.

« L'ISTGA-Goma présente des opportunités pour les futures cadres du pays surtout dans le domaine de la Gestion des Affaires. Nous organisons comme sections les Sciences Commerciales et Gestion des Affaires, l'Informatique et Gestion des Affaires, les Sciences de développement ainsi que le Développement communautaire. La Bonne gestion des Affaires et le sens du développement du Pays, c'est notre cheval de bataille. Pour cette année qui se clôture, nous avons eu dans le corps enseignant 3 Professeurs, 5 professeurs associés, 41 Chefs des travaux et 21 Assistants », a expliqué . nous remercions les Universités d'attache à L'ISTGA-Goma et tous les professeurs visiteurs qui nous ont accompagné cette année » a expliqué Kakule Kaheraya.

Pour sa part, le Directeur général de L'ISTGA-Goma, Joseph Kyakimwa, a relevé quelques défis auxquels cette Institution est confrontée. En l'occurrence, la modernisation des laboratoires informatiques de l'Institut, des bibliothèques ainsi que la construction des salles modernes pour les étudiants de l'année académique prochaine. « Nous allons également poursuivre avec la formation continue des personnels de L'ISTGA-GOMA pour garder le standard que nous avons déjà ici à Goma. 12.000 ouvrages sont déjà disponibles dans notre bibliothèque pour les personnels académiques, les chercheurs et étudiants », a-t-il ajouté.

Représentant le Gouverneur de province à cette cérémonie, Martial Kambumbu a appelé les lauréats à apporter leur savoir au service de la province et du Pays. Il a également spécifié que L'ISTGA-Goma est parmi ces rares Instituts qui sont agréés et, ayant délivré pour la première fois, cette année, des diplômes homologués aux anciens de l'Institut, diplômes dûment signés par le Ministre national de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

Une lauréate conférée en titre de graduée en Comptabilité et Gestion des Entreprises, Louange Kavira, se dit satisfaite de la formation reçue à L'ISTGA-Goma et compte apporter son savoir dans les Institutions du Pays.

Il faut signaler que les lauréats conférés cette année à l'ISTGA-GOMA sont de la 3ème promotion pour le premier cycle et de la 2ème promotion au niveau de Licence et l'Institut a été agréé depuis 2017. L'année académique prochaine est prévue pour le 15 octobre 2019.