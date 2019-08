Congo-Brazzaville: Vivement Kintélé !

Les effectifs en nombre dans les différents établissements de l'Université Marien-Ngouabi connaîtront un bond supplémentaire à la rentrée académique prochaine avec l'arrivée de jeunes bacheliers.

Chaque année, c'est par milliers que ces jeunes s'affranchissent des lycées après leur succès au baccalauréat. Le décompte de 2019 chiffre à 22 240 les admis pour l'enseignement général et à 8 068 ceux de l'enseignement technique. On a sous les bras pas moins de 30 308 futurs nouveaux étudiants.

En fonction de leurs aptitudes et des choix qu'ils vont opérer, tous ne s'inscriront peut-être pas à Marien- Ngouabi. Il pourrait y avoir quelques boursiers envoyés hors du pays, d'autres bacheliers choisiront sans doute un métier dans la grille des propositions disponibles dans les secteurs privé et public ; d'autres encore, cela est souvent arrivé dans des proportions variables, divorceront d'avec le stylo et le cahier pour de bon.

Admettons seulement que la moitié, voire le tiers des 30 308 consente à rejoindre les bancs de notre unique alma mater. Il se posera l'éternel problème des places. À titre d'exemple, il y a des classes de première année à Marien- Ngouabi où le ratio des étudiants est de mille. Enfin, quelque chose comme cela. Et même dans le cas de figure cité plus haut des boursiers envoyés à l'étranger, ils alourdiront à coup sûr l'ardoise des arriérés de bourses qui l'est déjà suffisamment au regard de l'actualité dans ce domaine.

Peut-être que l'une des solutions serait Kintélé. Promise pour ouvrir l'année académique 2019-2020, l'université Denis Sassou N'Guesso de la banlieue nord de Brazzaville pourrait aider à désengorger un tout petit peu la première. Alors donc que vite s'achèvent les travaux en cours sur ce chantier car même si la vaste cité universitaire ne sera pas opérationnelle à cent pour cent dans quelques mois, les quelque places qu'elle offrira à ses premiers admis pourraient leur permettre de changer d'air et de cadre de travail. Et espérer le meilleur pour l'avenir.