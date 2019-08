Cote d'Ivoire: AGOA - Le 18ème Sommet s'ouvre sur de nouvelles perspectives pour le commerce entre les Etats-Unis et l'Afrique

La 18ème édition du Sommet sur la Loi sur la Croissance et les Opportunités de Développement en Afrique (AGOA), s'est ouverte sur le thème « L'AGOA et l'Avenir : Développement d'un Nouveau Paradigme pour Orienter les Relations Commerciales et les Investissements entre les Etats-Unis et l'Afrique ». Deux forums sur la société civile et sur le secteur privé ont marqué l'ouverture du sommet.

Le Forum de la Société Civile a été lancé par Matthew Harrington, le Sous-Secrétaire d'Etat Adjoint Américain aux Affaires Africaines, et Ramata Ly-Bakayoko, Ministre Ivoirienne de la Femme, de la Famille, et de l'Enfant.

Acteurs de la Société Civile, et bénéficiaires de programmes initiés par les Etats-Unis, à savoir le African Women Entrepreneurship Program (AWEP), et l'Initiative pour les Jeunes Leaders Africains (YALI), ont participé à la rencontre, qui a porté sur le rôle du numérique et de l'égalité économique dans l'essor des femmes et des jeunes entrepreneurs. Il a également été question de l'impact de la corruption sur le commerce national et international, et de l'adoption d'une nouvelle vision dans la préparation des pays africains à l'exportation vers les Etats-Unis.

Dans son message d'ouverture, Matthew Harrington a déclaré qu'à travers des programmes tels que le YALI, les États-Unis sont engagés à autonomiser la future génération de jeunes leaders africains, en les aidant à tirer profit de leur talent et de leur esprit d'entreprise. Ambassadeur Harrington a ajouté que l'autonomisation économique des femmes est une priorité pour les Etats-Unis aux niveaux les plus élevés. « Quand les femmes sont autonomisées économiquement, ceci produit un effet multiplicateur qui renforce la stabilité, la sécurité et la prospérité des familles, des communautés et des pays,» a souligné le Sous-Secrétaire d'Etat Adjoint.

Le second forum de la journée, celui du secteur privé, a été ouvert par Florizelle Liser, la Présidente Directrice Générale du Conseil des Entreprises pour l'Afrique, qui a co-organisé la rencontre avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI).

Seward Jones, le Sous-Secrétaire Adjoint pour le Moyen-Orient et l'Afrique au Département du Commerce des États-Unis, a déclaré que le gouvernement des États-Unis s'est engagé à promouvoir les investissements et le commerce avec les pays africains à travers l'initiative Prosper Africa, qui facilitera les échanges commerciaux et réduira les barrières au commerce.