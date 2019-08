Soudan: Le CRCI loue la contribution de l'ONUDI

Khartoum — La directrice du Centre de recherches et de consultations industrielles (CRCI), Dr. Widad Abdul Halim a exprimé sa gratitude à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) pour la grande confiance qu'elle a accordée au centre de technologie du cuir.

Au cours de la session de réduction des émissions de polluants organiques de l'industrie du cuir, organisé par le CRCI en coopération avec l'ONUDI et le Conseil suprême de l'environnement et des ressources naturelles qu'a ciblé des ingénieurs chimistes de l'Institut de technologie du cuir, la tannerie d'Al-Amatung et la tannerie du Nil Blanc, Dans une allocution récente, la directrice du Centre a salué le rôle du conseil et son coopération avec le centre dans la mise en œuvre du projet, la formation de formateurs pour la mise en œuvre de cours de formation et le transfert de technologie pour diffuser l'intérêt et la mise en réseau des parties prenantes, en notant que le projet a commencé à étudier sa faisabilité afin de déterminer le coût d'utilisation des meilleures technologies disponibles et le coût d'application des pratiques techniques pour étudier la sélection de machines installées dans le domaine d'étude de la tannerie.

Wadad a déclaré que la session de réduction des émissions de polluants organiques de l'industrie du cuir visait à fournir une assistance technique pour la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants en promouvant l'utilisation des meilleures technologies disponibles et des meilleures pratiques environnementales de tannage.