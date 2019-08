Togo: Appel à une forte mobilisation pour réclamer la démission de Claude Le Roy

Même s'il n'est pas le coach des Eperviers locaux, Claude Le Roy pourrait avoir à nouveau chaud ce dimanche au stade de Kégué.

Dans l'optique de remettre l'épisode 2 de la honte infligée il y a quelques jours au technicien français des Eperviers du Togo, en présence de son "protecteur" Faure Gnassingbé, à la faveur du match de gala de la Nuit du Football Africain, c'est le mouvement Martin Luther King du Pasteur Edoh Komi, qui appelle à une mobilisation contre le maintien de Claude Le Roy à la tête des Éperviers.

Selon les termes du communiqué de ce mouvement, qui autrefois avait même tenté organiser une manifestation finalement gazée, le public est "à renforcer le mouvement " CLAUDE MUST GO " ce 4 août 2019 sur le stade de Kégué à l'occasion du match éliminatoire CHAN 2020 entre les Éperviers et les Écureuils".

"Venons et et poussons Claude le Roy à la démission ou le gouvernement à le demettre.Claude Le Roy Doit partir. A l'unisson , sifflons aujourd'hui la fin de Claude Le Roy", c'est ce qu'attendent Edoh Komi et ses pairs, du public sportif et autres fanas des Eperviers du Togo.