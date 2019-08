Ile Maurice: Mauritius Leaks - Une ex-députée britannique s'en mêle

L'ex-députée britannique travailliste Catherine Stihler, aujourd'hui à la tête d'une fondation, l'Open Knowledge Foundation, plaide en faveur d'une plus grande transparence fiscale auprès des multinationales. Et ce compte tenu des pratiques utilisées pour favoriser l'opacité dans le système offshore, dénoncées d'ailleurs par des enquêteurs des Panama Papers et Mauritius Leaks.

Citant l'ex-députée, le journaliste de The Parliament Magazine, Martin Books, explique, dans son édition du 2 août, comment Mauritius Leaks a révélé récemment le rôle joué par les multinationales pour éviter de s'acquitter des charges fiscales en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique. Et le journaliste de faire mention du cas des géants de la technologie comme Google, Amazone et Facebook, qui disposent de structures fiscales complexes malgré le fait qu'ils soient financièrement profitables à l'échelle planétaire.

Ce qui a d'ailleurs motivé Catherine Stihler, selon The Parliament Magazine, à proposer une série de mesures connues comme l'ABC de la transparence fiscale. Et où «A» représente l'échange automatique d'informations sur les données fiscales, «B» concerne la transparence au niveau de l'actionnariat et où la question d'opacité des entreprises est réglée par la publication des registres publics sur les propriétaires des compagnies ; et enfin «C» qui signifie «country-to- country reporting» et où des multinationales seront exigées de publier des détails sur les taxes qu'elles paient; le nombre de personnes employées et les profits réalisés dans chaque juridiction où elles opèrent.

La Chief Executive Officer de la fondation déplore par ailleurs la lenteur avec laquelle l'Union européenne est en train de s'attaquer à l'opacité dans le système fiscal international, affirmant qu'il est grand temps d'y accorder une priorité dans la modernisation du système fiscal international.