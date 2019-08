Ile Maurice: 14e jour de grève de la faim pour Gérald Alcindor et quelques soutiens

Il entame son 14e jour de grève de la faim en ce dimanche 4 août, sur le parvis de l'église Immaculée Conception, à Port-Louis. Gérald Alcindor ne compte pas capituler.

Hier, il a même eu la visite du personnage le plus médiatisé du moment, Shameem Korimbocus. «Cela fait plus d'une semaine qu'un ami m'a fait part de ce problème. Et j'ai alors pris contact avec Gérald. Vous savez, ce n'est pas évident d'entamer une grève de la faim», souligne celui-ci. Qui affirme qu'il compte soutenir le gréviste. «Je n'ai pas beaucoup de contacts mais je vais tout faire pour trouver une solution à ce problème.»

De son côté, Gérald Alcindor s'en remet à Dieu. «Je pense qu'il est le seul qui voit tout.» Il soutient qu'il possède tous les documents pour prouver qu'il a tous les droits de réclamer son dû. Mais pour le moment, il ne voit toujours aucune solution à son problème. «Aucun représentant des autorités n'est venu me voir. Mais j'ai eu le soutien de beaucoup d'inconnus et je tiens à les remercier. On reconnaît ses amis dans l'adversité.»

Créanciers

Pour sa mère, Mariam Alcindor, cette épreuve est très dure. «Vous n'imaginez pas comment c'est dur de voir son fils dormir comme un clochard au sol.» Cette mère tente, tant bien que mal, à sa manière, de remonter le moral de son fils. «Je suis inquiète pour sa santé.»

Elle raconte également qu'à chaque fin de mois, les créanciers viennent à la rencontre de ce dernier. «On ne sait plus sur quel pied danser. Je me demande encore comment ces gens qui sont venus profiter de la générosité de mon fils peuvent se regarder dans un miroir.»

Au niveau du ministère des Sports, on laisse comprendre que c'est un problème au niveau des fédérations et qu'on ne peut interférer dans cette affaire.

Pour rappel, en 2017, Maurice a accueilli les Championnats du monde de beach handball des moins de 17 ans. Et Gérald Alcindor, très patriotiquement mais pas bénévolement, a accepté de financier cette compétition en aidant pour ce qui est de l'accommodation. Le coût total de ses dépenses : Rs 12 544 000. Toutefois, il n'a obtenu qu'environ Rs 7 millions de la somme. Il attend toujours d'être payé...