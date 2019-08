Cote d'Ivoire: Chu de Cocody - Des membres des associations burkinabè donnent leur sang pour sauver des vies

La Fédération des associations burkinabè en Côte d'Ivoire (Fedabci) avec le soutien de quelques mouvements, a initié, le samedi 3 aout, au chu de Cocody, une opération de don de sang pour apporter sa contribution à la dotation de l'hôpital et pour aussi contribuer à sauver des vies humaines.

« Chaque année nous organisons des opérations de don de sang. Vous savez, le sang ne se fabrique pas.

Et dans nos différents hôpitaux, il y a pénurie et des personnes meurent. C'est pour ces raisons que chaque année, nous organisons au moins quatre opérations de don de sang », a déclaré Koudougou Sia, président de la Fedabci.

Il a profité de l'occasion pour lancer un appel et demandé à tout citoyen de donner un peu de sang pour sauver des vies.

Et de renforcer pour dire que l'opération de la Fedabci répond également à renforcer les liens entre les peuples ivoiriens et burkinabè: « Le premier but de notre action est le renforcement de liens entre nos deux peuples.

Quelqu'un qui donne son sang, c'est un lien très fort. Et en le faisant, nous nous disons que cela va encore raffermir les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre Ivoiriens et Burkinabè », a-t-il renchéri

Nous sommes venus soutenir la Fedabci pour son action louable. Donner son sang pour sauver des vies, vraiment c'est plus que donner de l'or à un être humain. Nous sommes venus aussi nous inspirer de leur expérience et en faire autant.

Nous allons voir si nous pouvons délocaliser l'opération afin que des centaines de nos compatriotes participent», a pour sa part déclaré Thombiano Jean Marie, coordonnateur du N23.

Un mouvement né le 23 novembre suite aux revendications de la diaspora burkinabè sur l'augmentation du coût de la carte consulaire.

« J'ai perdu ma deuxième fille par manque de sang. Elle était anémiée et il fallait une poche de sang dans l'urgence.

Malheureusement, il n'y en avait pas dans le centre de santé. Elle est décédée 15 minutes après. Depuis ce jour, j'ai décidé de donner mon sang pour ne plus que des enfants meurent », a témoigné Sawadogo Lassana pour ainsi donner les raisons de son geste.

Au terme de l'opération, trente-sept (37) poches de sang ont pu être recueillies. Un geste salué par les premiers responsables du Chu de Cocody.