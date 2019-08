Congo-Kinshasa: A Lemba, Bruno Tshibala inaugure la pelouse synthétique du terrain "GD"

Le Premier ministre sortant, Bruno Tshibala Nzenzhe, a su laisser des empreintes indélébiles dans le firmament qui l'a vu grandir. A jamais, les filles et fils de la municipalité de Lemba se souviendront de lui comme une créature sociale qui, comme dans le passé, continue d'œuvrer pour le bien-être de la population de ce coin de la ville-province de Kinshasa.

Tenez ! Samedi 3 août dernier, celui que l'opinion nationale a surnommé "Saint Brutshi", a procédé à l'inauguration de la pelouse synthétique du terrain "Bruno Tshibala", ex "terrain GD", de Lemba super. Ce gazon, artificiel soit-il, est véritablement un don d'un digne fils du terroir, fait à la jeunesse de son secteur, en vue d'améliorer l'image des Lembaltèques, considérés exclusivement comme des intellectuels.

"Pelouse Synthétique"

Engagé pour l'épanouissement global des jeunes du Mont-Amba en général, et ceux de Lemba en particulier, Tshibala Nzenzhe, pour ce faire, s'est-il appuyé sur le secteur sportif, afin d'aider à tout prix ces jeunes gens, pensant déjà à la production des futurs grands athlètes, qui auront la lourde responsabilité de porter l'étendard du drapeau national dans un futur proche, pour représenter non seulement la patrie de Lumumba au niveau continental, pourquoi pas mondial. D'où, grâce à ce don signé "Brutshi", l'on peut compter désormais le terrain "Bruno Tshibala" ex "GD", comme l'un de trois terrains de la ville de Kinshasa, après les Stades des martyrs de la pentecôte et Tata Raphael, bénéficiaires d'un gazon synthétique. Ce présent cadeau, à l'instar d'une aubaine, pourra certainement permettre à la jeunesse congolaise de la délecter de la plus belle des manières.

Conservation du patrimoine

Sur place à Lemba super, il a été constaté que les filles et fils de cette commune ont accueilli positivement ce don, tout en manifestant au grand jour non seulement leur joie, mais aussi et surtout leur reconnaissance vis-à-vis du bienfaiteur. Désormais, la balle se trouve dans le camp des utilisateurs qui devront bien gérer ce bijou. C'est dans cette optique que le Bourgmestre de Lemba, Toussaint Kaputu, parlant au nom des Lembaltèques, n'a pas su trouver un mot poignant en vue d'exprimer sa gratitude à l'endroit du Premier ministre sortant, si ce n'est que de dire "un grand merci". Qu'à cela ne tienne, dans son élan, il a appelé les filles et fils de Lemba de bien conserver ce patrimoine.

A son tour, le Ministre ad intérim aux sports et à la jeunesse, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, habitant à Lemba, marchant sur la même vision, a invité ses compatriotes au respect du terrain qui n'est nullement un endroit des funérailles. «Ce terrain va produire des futurs joueurs de l'équipe nationale, des grands athlètes, je demande aux habitants de Lemba de préserver ce miroir... En dehors de la police, nous sommes tous appelés à le conserver... Ce stade est baptisé terrain "Bruno Tshibala", et il aura un comité de gestion... Tous les dimanches pas des obsèques sur ce terrain», a prévenu le Ministre Lisanga Bonganga. Tout compte fait, après qu'il ait coupé le ruban, Bruno Tshibala Nzenzhe a dévoilé par la même occasion son buste positionné dans l'enceinte du terrain, réalisé en guise de remerciement. A l'issue de cette inauguration, faudrait-il encore préciser qu'il y a eu des rencontres de football entre des jeunes talents.

A tout dire, cet événement s'est déroulé en présence des anciens Léopards qui, dans le passé, ont su mouiller leurs maillots pour l'honneur de la RDC. Dans ce lot, l'on a retrouvé les tonitruants Emeka Mamale et Jean Mukul alias Korando, deux figures majeures qui ont entamé leur carrière sur les sables du terrain "GD", cela avant de poursuivre une carrière footballistique enrichissante jusqu'au point de représenter la RDC dans des différentes compétitions africaines. A noter que l'inauguration du gazon artificiel s'est passé en présence des représentants de la CAF, du Bourgmestre de Lemba Toussaint Kaputu, Ministre ad interim au Sport Lisanga Bonganga, Freddy Kita, sans ignorer, la présence des enfants de Lemba, venus nombreux pour exprimer leur satisfecit vis-à-vis de ce fils du terroir, à savoir : le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe qui, visiblement, s'est montré très satisfait de la réalisation du projet.