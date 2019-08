Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Jacques Kyabula prend des engagements publics à l'Unilu

Dans ses mouvements habituels liés à sa fonction, le Gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula, était en communion parfaite avec les étudiants de l'Université de Lubumbashi à l'occasion de la clôture de l'année académique le mercredi 31 juillet dernier.

C'était avant de se rendre au cimetière à Likasi dans la matinée du 1er août 2019 pour se recueillir en mémoire des membres de sa famille disparus. Il a, ensuite, pris le bus Mulykap de 16 heures pour regagner Lubumbashi.

Puisque l'état de la route est bon, s'est réjoui le gouverneur, on a fait un peu moins de 2 heures de Likasi à Lubumbashi par le bus Mulykap que j'ai pris après avoir été au cimetière le matin comme le veut la tradition en ce 1er août. "Merci à tous ceux qui étaient dans le bus et au terminus pour tant de convivialité", a-t-il laissé entendre.

Pour ce qui est de la clôture de l'année académique, comme chaque 31 juillet, l'amphithéâtre de l'Université de Lubumbashi était plein comme un œuf. Cette année encore , le rituel de la remise des diplômes a tenu toutes ses promesses : ambiance des grands jours , lauréats tirés à 4 épingles et pleins d'espoirs en l'avenir, discours de grands esprits comme le recteur Gilbert Kishiba, Monseigneur Tshibangu Tshishiku.

Mais également le Président du conseil d'administration des Universités du Congo et Jacques Kyabula, lui-même assistant ici, le Gouverneur de province a pris l'engagement de couvrir l'amphithéâtre d'une toiture d'ici un an afin que le public ne soit plus exposé aux intempéries lors des manifestations comme celle de ce jour. Extrait applaudi frénétiquement par les « Kassapards haut », qui ont salué le fait que le Gouverneur soit resté avec eux durant les 7 heures qu'a duré la cérémonie de clôture de l'année et de collation des grades académiques.

Il s'agissait donc d'une "très belle journée passée avec les « Kassapards Haut » pour partager la joie de leur fin d'études et de leurs diplômes. Merci au Recteur, aux formateurs, aux éducateurs et aux étudiants de l'Université de Lubumbashi (Unilu) d'avoir été si gentils et d'avoir accueilli avec tant d'enthousiasme l'annonce des travaux de toiture de l'amphithéâtre qui seront financés par mon Gouvernement", a déclaré Jacques Kyabula Katwe.

Il sied de signaler qu'au mois de juillet dernier, le gouverneur a réchauffé la Coopération au Haut-Katanga où les contacts sont de plus en plus permanents entre le Gouvernement provincial et les officiels zambiens. Jacques Kyabula était, en effet, avec des élus zambiens dans le cadre des échanges bilatéraux afin de renforcer davantage les liens avec la Zambie voisine. Cette rencontre est intervenue après des échanges fructueux entre le Gouverneur et les chefs des confessions religieuses le même jour.

Quelques jours avant, le Gouvernement du Haut-Katanga était en séminaire de cadrage de ses missions. A l'immeuble du Gouvernorat à Lubumbashi, se tenait donc un colloque de renforcement de capacités à l'intention des 10 ministres et des 6 commissaires. Le Gouverneur Jacques Kyabula et son adjoint Jean-Claude Kamfwa y avaient pris part. Parmi les orateurs, le patron de l'exécutif lui-même, le Professeur Toussaint Tshilombo et bien d'autres experts. Il était notamment question de la moralisation de la vie politique et de «Comment se comporter en hommes d'Etat ».