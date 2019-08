Congo-Kinshasa: Mariana Muadi prépare sérieusement l'Afrobasket pour aller défendre sa distinction

C'est avec beaucoup de motivations que la meilleure marqueuse du championnat de la Ligue provinciale de basket-ball de Kinshasa (Liprobakin), Mariana Munadi Bule prépare la Coupe d'Afrique des Nations de basket-ball féminin, qui se tiendra du 9 au 18 août prochain, à Dakar, au Sénégal.

La Prospérité l'a croisée le samedi 3 août, au stade des Martyrs de la Pentecôte, après une intense activité physique sous la direction du coach Papy Kiembe. "Marie" comme ses coéquipières l'appelle affectueusement, se dit physiquement au point pour faire une très bonne Coupe d'Afrique des Nations.

«Nous sommes là en train de travailler depuis plus d'une semaine et tout se passe bien. L'effectif affiche presque déjà complet avec l'arrivée de nos amies de Lubumbashi, et ensemble nous allons à Dakar, montrer de quoi nous sommes capables», a-t-elle renseigné.

Ne voulant pas vraiment parler d'elle-même, Mariana Muadi, très détendue et positive, note que son défi reste celui de bien défendre sa distinction de meilleure marqueuse de la Liprobakin au niveau africain. Mariana Muadi, faut-il rappeler, a été au four et au moulin avec son équipe de BC V.Club à la dernière édition du championnat de basket-ball de Kinshasa, remportée haut les mains devant CNSS.

L'enfant terrible du coach Agnès Mbundi avait terminé le championnat avec un total de 279 points inscrits tout au long de la saison, un record qui lui a valu le plus haut podium de meilleure marqueuse à la grande satisfaction de son président, Me Popol Badjegate.

Aussitôt après le championnat de Kinshasa, Marianna Muadi voulait d'abord jouer la Coupe du Congo, annoncée pour le mois de juillet, mais qui jusque maintenant n'a pas encore été organisée : « bon, le fait qu'on n'a pas joué la Coupe du Congo avant de faire l'Afrique ne nous enlève pratiquement rien. Nous sortons d'une compétition qui s'est clôturée, je crois le 28 juin. Et voilà ! Nous avons déjà repris depuis plus d'une semaine, moi personnellement, je suis au point physiquement... », a déclaré Mariana Muadi.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le coach Papy Kiembe a présélectionné une liste de 16 joueuses. Il doit s'en débarrasser de 4 pour rester avec les 12 qui vont faire la compétition. La plupart de ces joueuses proviennent du BC Makomeno de Lubumbashi et aussi de BC V.Club, champion de la Liprobakin. Il y a aussi des professionnels qui viendront de l'Europe.

Ci-après, la liste de 16 joueuses

Pauline Akonga (Sainte Amand Hainaut, France) ;

Bernadette Ngoyisa (Roche Vendée France) ;

Alliance Ndimba (BC Dcmp) ;

Evodie Lubata (BC Cnss) ;

Sephora Kayolo (Tourbillon) ;

Naura Bombolo (BC Hatari) ;

Ginette Mfutila (BC Makomeno) ;

Betty Kalanga (BC Makomeno);

Christelle Ngusu (BC Makomeno);

Célé Bisonga (BC Makomeno);

Jeanine Kapinga (BC Makomeno);

Mariana Muadi (BC Vclub);

Marlène Ngobeleza (BC VClub);

Mireille Muganza (BC Radi) ;

15, Channel Mokango (Cegledi et, Hongrie) ;

Natacha Mambengya (BC VCLUB).