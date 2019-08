Congo-Kinshasa: MLC - Eve Bazaïba reconduite comme Secrétaire Générale

Eve Bazaïba a été, depuis lundi 29 juillet 2019, reconduite au poste de secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo « MLC». La nouvelle de cette reconduction fait suite au réaménagement effectué par le Leader de ce parti, Jean-Pierre Bemba Gombo. Déjà, plusieurs nouvelles têtes vont désormais constituer le comité exécutif de cette formation politique membre de la coalition Lamuka.

En effet, s'inscrivant dans la logique de la division de travail prônée par Adam Smith, le chairman du MLC, se montrant ambitieux dans l'administration de son cher parti, s'est résolu, après une décision murie, de faire travailler, aux côtés d'Eve Bazaïba, quatre secrétaires généraux adjoints. Il s'agit de Fidèle Babala qui, comme toujours, est maintenu à son poste de chargé des questions politiques et stratégiques ; Alexis Lenga, chargé de la coordination des fédérations ; Jacques Lungwama Matumona, à la logistique et finances et Mohamed Bule, pour l'idéologie et les programmes.

A retenir sur Eve Bazaïba

Cinquantaine révolue, Eve Bazaïba demeure l'une des rares femmes loyale et constante à occuper des postes de responsabilité dans une formation politique de grande envergure. En 1988, Bazaïba devient militante de l'Udps, arrêtée plusieurs fois sous le régime de Mobutu Sese Seko, emprisonnée quatre jours sous le régime de Laurent-Désiré Kabila.

La "Jeanne d'arc congolaise" a embarqué le bateau MLC en 2006 après avoir perçu d'un très mauvais œil le boycott des élections par l'Udps. Et, c'est depuis 2014 que cette dame de fer dirige le MLC en tant que secrétaire générale, après avoir remplacé Thomas Luhaka Losendjola qui été nommé dans le gouvernement Matata II, issu des concertations nationales tenues au Palais du Peuple.

Mohamed Bule, la Surprise de l'heure

C'était Juste après la démission de Jean-Jacques Mamba au poste de porte-parole de MLC, remettant en cause la gestion du parti par Eve Bazaïba, qu'a survenu comme de l'eau fraiche en plein désert, la surprise de l'heure, Mohamed Bule qui va ainsi œuvrer aux côtés de Bazaïba. Cet ancien général d'armée à la retraite qui a encore refait surface dans l'arène politique congolaise est nommé au poste de secrétaire général adjoint chargé de l'idéologie et des programmes dans le comité exécutif national de MLC. Le nouvel homme aux affaires succède à ce poste Raymond Ramazani Baya, décédé le 1er janvier 2019 à Paris.

Et, pour une brève biographie, le concerné, Gbangolo Basabe dit Mohamed Bule naquit en mars 1947. Homme de confiance du chairman, il n'est pas un novice aux affaires d'autant plus qu'on retiendrait dans sa lutte le fait qu'il ait servi, avec patriotisme, la nation depuis l'ère mobutienne jusqu'à devenir membre du collège des fondateurs du MLC. Il fut ancien vice-ministre de la défense, député national élu à Buta et élu également sénateur. Mohamed Bule s'est démarqué dans sa lutte pour le fait d'avoir prêté attention à la petite voix audible de sa conscience qui lui dictait de mettre la main à la pâte pour le bon fonctionnement de leur parti.