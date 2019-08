Congo-Kinshasa: Examen d'Etat - Emery Okundji remet les diplômes d'Etat aux lauréats

Le Ministre a.i de l'EPSP, Emery Okundji, a procédé à la remise des diplômes d'Etat aux lauréats de la Ville-province de Kinshasa et la province du Haut-Katanga. Cette cérémonie s'est déroulée, samedi 03 août dernier, au sein de l'Institut de la Gombe 1, en présence du Ministre Provincial de l'Education de la Ville-province de Kinshasa, de l'Inspecteur et du Secrétaire Général de l'EPSP et des différents invités.

Coup de chapeau

Prenant la parole en premier, l'Inspecteur de l'EPSP, lors de son allocution, n'a pas manqué de saluer le travail titanesque abattu par les membres de son cabinet, ayant sacrifié de leurs temps au profit de ce résultat positif qui prouve, aux yeux de tous, l'autonomie de la RD. Congo et sa capacité à relever seule ses défis, dans tous les secteurs de la vie nationale.

Il a souligné, par ailleurs, que 37 jours ont suffi, soit du 27 juin 2019, date de la fin des épreuves de l'Exetat session 2019, au 3 août 2019, date de la remise symbolique des diplômes d'Etat, afin de mettre fin à ce calvaire qui a plongé la Nation Congolaise à se contenter d'une attestation de réussite, délivrée en contrepartie de certains frais.

Souhaitant vivement l'implication du Gouvernement de la République à appuyer les démarches de son Cabinet, il demeure satisfait du résultat réalisé, pris avec grand étonnement par les Lauréats de la dite session, qui pour la plupart, s'apprêtaient à procéder au retrait de leur attestation de réussite pour s'orienter vers la vie universitaire.

Acte salvateur d'Emery Okundji

A la tête du Ministère depuis février dernier, Emery Okundji se félicite du travail abattu par son Ministère, qui vient redorer l'image de l'enseignement sur le plan national et international. « Par ce geste, mon Ministère vient de relever un défi en brisant à jamais la pratique qui a terni son blason pendant plus de deux décennies, désorientant bien des récipiendaires, faute de diplômes d'Etat. Voilà qui donne au jour qu'aujourd'hui son caractère mémorable», a-t-il déclaré avec enthousiasme et sérénité.

Profitant de l'opportunité lui accordée, Emery Okundji a déclaré que le retrait des diplômes d'Etat, session 2019, est gratuit sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, aucun sou ne sera versé auprès d'une quelconque autorité de la part d'un Lauréat.

Conscient de ses responsabilités, Emery Okundji promet de plaider auprès du Gouvernement et de son successeur pour le dénouement rapide du dossier des diplômes d'Etat de la session 2015, jusque-là bloqué à l'Hôtel des monnaies.

Réjouissance des Lauréats

En effet, la remise des diplômes d'Etat est intervenue pour la Ville-province de Kinshasa et la province du Haut-Katanga. Au cours de la cérémonie, le Ministre Emery Okundji, le Ministre Provincial de l'Education de la Ville-province de Kinshasa, l'Inspecteur de l'EPSP, le Secrétaire Général de l'EPSP ainsi que Madame l'IPP de Kin-Lukunga ont procédé à la remise des diplômes aux meilleurs Lauréats de quatre provinces éducationnelles de Kinshasa, à savoir : Kin-Mont Amba, Kin-Funa, Kin-Lukunga et Kin-Tshangu.

Herman Nuted, Lauréat de Kin-Mont Amba avec 89%, élève du Collège Cardinal Malula, se dit satisfait de la dite cérémonie et promet de s'investir et d'apporter sa contribution au développement de la RD. Congo dans le domaine médical, et ce avec le concours du Dieu Très-Haut et de ses compatriotes.