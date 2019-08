Congo-Kinshasa: Fikin 2019 - Eugène Bokopolo Bile appelle à une participation massive de la population

La Foire internationale de Kinshasa a officiellement ouvert ses portes le samedi 3 août dernier au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue au pavillon 10. La FIKIN 2019 est placée sous le thème : «la promotion et l'investissement à travers la coopération économique».

Plusieurs innovations modernes sont apportées au sein de ce lieu de divertissement. C'est dans cette optique que le Directeur général de cette structure a invité la population à venir massivement se détendre dans cet endroit.

D'emblée, Eugène Bokopolo Bile Sambo a, dans son mot, remercié le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi ainsi que le gouvernement pour le soutien. «Je remercie le Chef de l'Etat et son gouvernement pour l'attention portée vers la FIKIN. En dépit d'un contexte contraignant, la FIKIN qui a totalisé 50 ans d'existence, a accepté d'accompagner et de donner le cadre d'expression promotionnelle aux entreprises ayant manifesté l'intérêt d'exposer leurs produits et services dans le cadre de cette exposition portes ouvertes 2019 », a-t-il fait savoir.

Il a expliqué que ces expositions sus-évoquées permettront à toute la population de bien se divertir, en accédant aux différents jeux disponibles. Il a précisé que pour cette année qui coïncide avec le cinquantième anniversaire, l'entrée est gratuite pour toute la durée de cette foire, sauf les samedis et les dimanches, jours prévus pour les concerts. Ce qui est une manière pour la FIKIN de contribuer au social de la population. Une autre innovation ! La construction d'une piscine qui sera opérationnelle 24h/24. Une chose qui cadre avec la vision liée à la modernisation des installations foraines. Au regard de ces différentes innovations, Eugene Bokopolo Bile Sambo a convié la population et les opérateurs économiques et exposants à venir massivement à cette grande édition foraine qui se tient sous le signe de l'alternance.

En outre, Lambert Matuku Memas, Ministre intérimaire au commerce extérieur, lançant officiellement les activités, a souligné que cette édition met à la disposition des congolais, en général, et kinois, en particulier, les produits de diverses entreprises. «La politique du gouvernement pendant cette période cruciale est de tout faire pour promouvoir les entreprises et les industries foraines. La population doit venir nombreuse pour voir de ses propres yeux tout ce qui lui est proposé. C'est donc une occasion à ne pas manquer», a-t-il insisté.