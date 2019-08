Soudan: Labat félicite le Peuple soudanais d'avoir accepté le document

Khartoum — - Mohamed El Hassan Labat a félicité le Peuple Soudanais à l'occasion de la Signature dans les Initiales de la Déclaration Constitutionnelle.

Il a déclaré qu'avec la Volonté, la Conscience et la Loyauté envers le Sang des Martyrs, le Peuple était Uni à ses Forces Armées et avait souligné la nécessité de Défendre la Glorieuse Révolution Populaire, les Forces Armées et le Système de Défense du pays, soulignant que les peuples qui négligeaient leurs Armées et leurs Forces étaient aux prises avec des Difficultés.

Labat a appelé les Civils et les Militaires à Prendre Soin, le Respect et la Dignité de la Glorieuse Révolution et du Système de Défense et de Sécurité afin de protéger la Présence Nationale et a insisté sur la nécessité de Maintenir la Stabilité du pays pour être Indépendant et loin de toute Intervention Etrangère et a déclaré que maintenait votre Fierté et votre Souveraineté et vos Scientifiques.

Labat a déclaré que l'Union Africaine (UA) resterait toujours avec le Soudan et que la Révolution du Peuple Soudanais nous l'avait appris, soulignant que le Soudan avait besoin de Vous Tous et que la Stabilité est une Stabilité pour l'Afrique.