Soudan: Derir - La déclaration constitutionnelle établit la primauté du droit

Khartoum — - Ambassadeur Mahmoud Dreir, l'Envoyé du Premier ministre éthiopien Abiye Ahmed au Soudan, a déclaré que le Document Constitutionnel signé par le Conseil Militaire de Transition (CMT) et les Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC) instaurait aujourd'hui une Période de Transition dans laquelle une Paix Globale et Durable serait instaurée au Soudan.

Lors de son Discours devant le Public après la Signature de la Déclaration Constitutionnelle d'aujourd'hui à la Salle de l'Amitié à Khartoum, Derir a souligné que le Soudan a été témoin de nombreuses étapes de sa longue histoire, qui remonte aux racines de l'Histoire et a franchi des Etapes très importantes depuis la Mise en place du Drapeau de son Indépendance.

Il a souligné le Vif Souci du Premier ministre éthiopien Abiye Ahmed pour la Sécurité et la Stabilité du Soudan et le fait que son Peuple éprouve de l'Amour, du Respect et a déclaré: "Il leur appartient et ils lui appartiennent et leur souhaite plus de Croissance et de Stabilité". "En tant qu'Africains, nous sommes capables de Résoudre nos Problèmes par Nous-mêmes et la Stabilité du Soudan représente la Stabilité pour le Continent", a-t-il déclaré.

Dreir a exprimé l'espoir que le Soudan serait rayé de la Liste des Etats qui Parrainent le Terrorisme, appelant à l'Intensification du Travail Diplomatique à cet égard.