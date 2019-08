Guinée: Marseille - Bouna Sarr ne veut pas partir

En dépit des nombreuses rumeurs annonçant son départ, Bouna Sarr ne veut pas quitter l'Olympique de Marseille. Repositionné au poste de latéral droit par Rudi Garcia, le joueur guinéen se sent bien chez les Phocéens et compte bien rester.

« Moi, j'ai envie de rester. On est à l'écoute de ce qui se dit. Ça parle énormément, pas seulement sur moi, mais sur l'ensemble de l'effectif. On sait que le club a besoin de vendre. Un peu dans l'inconnu ? C'est vrai que chacun lit les choses sur les uns ou les autres. On se taquine un peu, on reste solidaires, on prépare la saison comme si on devait la jouer tous ensemble », a assuré Sarr dans un entretien avec le quotidien L'Equipe ce dimanche.

Toutefois, Bouna Sarr va devoir faire avec la concurrence du Japonais Hiroki Sakai s'il veut rester à l'OM. Reste à savoir qui des deux va préférer André Villas-Boas.