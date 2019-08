Guinée: Le pays rend un vibrant hommage à Dr Mamoudou Barry assassiné en France

La Guinée rendu un dernier hommage ce dimanche 4 août 2019 à Docteur Mamoudou Barry victime agression raciste le 19 juillet dernier à Rouen en France où il est décédé.

Ce symposium a réuni à l'Université Général Lansana Conté(UGANC) de Sonfonia, membres du gouvernement guinéen, les nations unies, les organisations guinéennes de défense des droits humains, hommes et femmes de droits, l'opposition, la société civile, le système éducatif guinéen, la presse, proches et promotionnaires du défunt, anciens ministres et autres. L'émotion était vive.

Après ses études en Droit privé à l'UGANC de Sonfonia, Dr Mamoudou Barry est parti en France où il a obtenu son Master et son doctorat avec une mention "Très honorable", suite à la présentation de sa thèse sur les politiques fiscales et douanière en Afrique de l'Ouest à l'Université de Rouen-Normandie.

Prenant la parole, dans un amphithéâtre plein comme un œuf, Professeur Amadou Oury Koré Bah, Recteur de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia a demandé que la thèse du défunt soit publiée à titre posthume.

Des témoignages émouvants ont été faits devant les ministres de la santé, enseignement supérieur et recherche scientifique, de la citoyenneté et de l'unité nationale et celui de l'enseignement technique et professionnel.

Au nom du gouvernement guinéen Abdoulaye Yero Baldé ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a promis la poursuite du dossier pour que justice soit rendue pour le défunt et sa famille.

Docteur Barry laisse derrière lui une veuve inconsolable et une fillette de deux ans qui sera prise en charge par les nations-unies qui l'octroie 500 Euros par an.

Docteur Mamoudou Barry rejoint sa dernière demeure ce lundi 5 août 2019 après la prière de 14 heures à Bolaroya dans la commune rurale de Dounet, préfecture de Mamou en moyenne Guinée où il est né le 17 juin 1988.

Paix à l'âme de Dr Mamoudou Barry !