Soudan: Daglo - Le Soudan a ouvert une nouvelle page après l'accord

Khartoum — - Le Soudan a signé ce Dimanche la Déclaration du Document Constitutionnel, à l'issue des Négociations en cours de combats, a déclaré le Vice-président Soudanais du Conseil Militaire de Transition (CMT), le Lt-Gén. Mohamed Hamdan Dagulo.

Il a ajouté: "Nous sommes entrés en tant que Partenaires dans les Négociations et nous sommes concernés par le Soudan et nous ne nous reposerons pas jusqu'à ce que nous Décidions de punir équitablement tous ceux qui ont commis les Droits de la Patrie et du Citoyen".

Mohamed Hamdan a déclaré après la signature de la Déclaration du Document Constitutionnel dans la Salle de l'Amitié Dimanche, un Accord Soudanais, qui selon lui était un travail acharné mené par de nombreuses stations, "nous avons fini par nous mettre d'Accord sur les Détails du Document Constitutionnel, ainsi que sur les Structures et les Tâches pour une nouvelle étape", soulignant que la Patrie doit être d'Accord.

Il a souligné que le Document est National et non écrasant et que l'Intérêt de la Patrie est donné à tous. Il a signalé qu'ils avaient surmonté les maladies du passé afin de réaliser les Ambitions et les Espoirs des Citoyens Soudanais.

Il a remercié la Médiation Africaine, l'Etat Ethiopien et les pays frères et amis qui ont contribué au Soutien et aux Conseils Fournis pour la Réalisation de cet Accord, ainsi que tous les Négociateurs, les Médias et le Peuple Soudanais.