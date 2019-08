Soudan: Les pays arabes se félicitent de la signature du document constitutionnel au Soudan

Khartoum — Un certain nombre de pays arabes ont salué dimanche la signature du Document constitutionnel par le Conseil militaire de transition et les Forces de liberté et de changement, soulignant qu'il s'agissait d'une étape historique pour établir la stabilité et la sécurité au Soudan.

Une source officielle au ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré que son pays était favorable à l'accord sur le document constitutionnel et à sa signature, décrivant cet évènement comme une étape avancée qualitative qui permettrait au Soudan de se progresser vers la voie de la sécurité, de la paix et de la stabilité.

Dans le même contexte, l'Egypte, le Bahreïn et la Palestine ont félicité le peuple soudanais pour la signature du document constitutionnel entre le CMT et les FDLC, affirmant leur soutien au Soudan pour qu'il puisse réaliser la sécurité, la stabilité et le développement.