Congo-Kinshasa: Gouvernement - Ilunga Ilunkamba dans l'étau du FCC et CACH

Nommé depuis le 20 mai 2019, le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, attend toujours l'investiture de son gouvernement par l'Assemblée nationale. Avec l'accord de répartition de postes conclu le 29 juillet 2019 entre le FCC et le CACH, on est presque dans la dernière ligne droite pour la formation du gouvernement.

Après de longues et houleuses tractations, la grande bataille se joue maintenant autour des personnalités appelées à occuper les postes ministériels. Un exercice auquel est exclu Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le sésame étant détenu par le tandem Kabila-Tshisekedi.

Rien ne saurait encore retarder la publication du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Avec l'accord de coalition gouvernementale qui lie, depuis le 29 juillet 2019, le FCC au CACH du président Félix Tshisekedi, la voie qui mène à la formation du gouvernement est plus que jamais ouverte.

En effet, les deux parties à la coalition ont tracé un cadre dans lequel sera géré le pays jusqu'en 2023. On sait d'ores et déjà que le gouvernement Ilunga Ilunkamba sera constitué, « hormis le Premier ministre, de 65 membres dont, 48 ministres et 17 vice-ministres, à raison de 23 postes au total pour le CACH et de 42 postes au total pour le FCC ». La coalition FCC - CACH est également constituée autour de quatre points majeurs, à savoir : « l'effectivité de la coalition CACH-FCC pour gouverner ensemble; l'adoption d'un Programme commun de Gouvernement CACH-FCC ; la mise en place d'un Gouvernement de coalition CACH-FCC ; la mise sur pied d'un Comité de Suivi de la mise en œuvre de l'Accord de Coalition ».

Faudrait-il rappeler que c'est loin du regard du Premier ministre nommé, le professeur Ilunga Ilunkamba, que cet accord a été négocié. Ce qui soulève bien des interrogations que l'implication réelle du Premier ministre lorsqu'il s'agira de nommer effectivement les membres du gouvernement. Aura-t-il un mot à dire, dès lors qu'il n'a pas été partie prenante dans la constitution de l'architecturé de son gouvernement ? C'est la grande interrogation dans différents cercles politiques.

Dans tous les cas, depuis ce week-end, le professeur Ilunga Ilunkamba consulte. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'Etat, est passé le voir dans son QG de Kempinski Fleuve Congo Hôtel, non comme proche collaborateur du président de la République, mais plutôt en sa qualité de président de l'UNC (Union pour la nation congolaise), parti membre de la plateforme CACH de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas oublier qu'un quota de 23 postes a été réservé au CACH. Dans cette portion, Kamerhe entend également revendiquer sa part - importante d'ailleurs, clament déjà ses partisans. Mais, avant d'y arriver, l'UNC devra d'abord harmoniser avec l'Udps, son partenaire dans CACH.

Pris en tenaille

De l'autre côté, c'est-à-dire dans le FCC de Joseph Kabila, on apprend que les regroupements membres se sont déjà mis d'accord, sous la coordination de Néhémie Mwilanya, sur la répartition des postes. Des noms de personnalités à déléguer au gouvernement ont été également cooptés. Des sources internes du FCC rapportent que les conclusions de l'arbitrage entre sociétaires du FCC ont d'ores et déjà été transmises à Joseph Kabila à qui appartient le dernier mot.

Si tout devait se passer comme tracé dans l'accord du 29 juillet 2019 au Kempinski Fleuve Congo, on voit mal comment le Premier ministre nommé pourrait influer dans le choix des membres de son gouvernement. Sa marge de manœuvre est si étroite que le professeur Ilunga Ilunkamba va se retrouver dans l'obligation de travailler avec des gens qui lui seront imposés par les deux têtes d'affiche de la coalition FCC - CACH, en l'occurrence Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Il ne fait non plus minimiser la percée de Modeste Bahati, autorité morale de l'AFDC-A, qui tient aussi à trouver son compte dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Modeste Bahati qui se considère comme membre de la majorité parlementaire revendique à son tour quelques postes dans le gouvernement - bien au-delà du cadre tracé par le FCC et le CACH.

Autant dire qu'il y a encore des préalables à vider avant la formation du prochain gouvernement. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre se trouve dans l'étau du FCC et du CACH. Ce n'est pas évident qu'il tente d'exercer un quelconque véto dans le choix des membrés de son équipe gouvernementale. A moins qu'il fasse preuve d'autorité pour imprimer sa marque. En tout cas, pour le reste, l'ombre de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila, devrait limiter énormément sa marge de manœuvre.