Cote d'Ivoire: Lancement des guichets emploi jeunes - 141 milliards FCFA pour faire bénéficier 500 000 jeunes

Un dispositif qui va sans nul doute booster l'autonomisation des jeunes. C'est en tout cas ce qu'espère le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui a lancé hier, à Bingerville, les guichets emploi jeunes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'axe 4 du Programme social du gouvernement, consacré à l'autonomisation des jeunes et des femmes, à travers l'amélioration de leur employabilité et leur accès à des emplois décents et stables.

Les guichets emploi jeunes sont des relais des agences régionales de l'Emploi jeunes dans les communes, les Plateformes locales de service, les universités et grandes écoles publiques.

Ils ont pour mission d'accueillir et orienter les demandeurs d'emploi selon leurs besoins et leurs profils ; de les informer sur les opportunités d'insertion professionnelle et de les accompagner pour leur inscription sur la plateforme de recensement des demandeurs d'emploi.

En mettant en place un tel dispositif, le gouvernement, a révélé Amadou Gon Coulibaly, « manifeste sa volonté d'accélérer dans le sillage du développement économique de la Côte d'Ivoire l'autonomisation des jeunes ».

En effet, depuis 2011, le gouvernement a engagé plusieurs réformes majeures et actions pour impulser la croissance économique, augmenter la capacité de création d'emploi notamment pour les jeunes et améliorer davantage la qualité de vie des Ivoiriens. D'importants résultats ont été enregistrés au plan économique et social.

« Il en a résulté que la tendance haussière de la pauvreté entamée depuis 1985 s'est inversée depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. Depuis donc 2012 », a-t-il confié.

Avant de poursuivre pour dire que c'est dans cette dynamique et surtout pour offrir davantage d'opportunités aux jeunes qui arrivent chaque année en grand nombre sur le marché de l'emploi que le gouvernement a décidé de mettre en place les guichets emploi jeunes.

L'objectif, a expliqué Amadou Gon Coulibaly, c'est de faire bénéficier à 500 000 jeunes les opportunités d'emploi, de mise en stage et de financement de projet pour un montant de plus de 141 milliards FCFA.

Dans un premier temps, 45 guichets seront ouverts dans les 12 communes d'Abidjan, à Yamoussoukro et dans les 31 chefs de régions. Ensuite suivra, pendant tout le mois de septembre, l'ouverture à travers tout le pays.

A cet effet, toutes les 201 communes du pays, a indiqué le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, auront une agence. Cela, avec l'accord des mairies qui ont accepté d'abriter le dispositif.

Concernant l'objectif de 500 000 opportunités d'emplois, Mamadou Touré a fait savoir que déjà près de 342 560 ont été collectées.

Président de l'Union des villes et communs de Côte d'Ivoire (Uvicoci), le ministre des Sports Danho Paulin Claude s'est félicité de la confiance du gouvernement aux mairies pour accueillir les guichets. Il s'agit, a-t-il estimé, de nouvelles et lourdes responsabilités des collectivités vis-à-vis des jeunes.