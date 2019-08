Maroc: Le Millenium Challenge Corporation remet la main à la poche

Signature à Rabat de mémorandums d'entente relatifs à des projets bénéficiaires du soutien du fonds "Charaka"

Des mémorandums d'entente relatifs à des projets de création et de reconversion de centres de formation professionnelle financés par le fonds "Charaka", mis en place dans le cadre du deuxième programme de coopération "Compact II", ont été signés vendredi à Rabat.

Paraphés lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, et le vice-président de MCC (Millenium Challenge Corporation) en charge du Département des opérations du compact, Anthony Welcher, ces projets, au nombre de 15, totalisent un montant de 813,4 millions de dirhams (MDH) et portent sur la création de 9 nouveaux centres et la reconversion de 6 centres existants.

Ces centres, qui accueilleront et assureront la formation de près de 8.400 stagiaires annuellement, sont localisés au niveau de six régions du Royaume tout en couvrant plusieurs secteurs dont l'agriculture, l'agro-industrie, le tourisme, l'industrie, l'artisanat, le BTP, le transport, la logistique et la santé, a fait savoir, à cette occasion, Saâd Dine El Otmani.

La mise en œuvre de ces projets s'inscrit en droite ligne des objectifs de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle notamment en matière de promotion de l'intégration professionnelle des jeunes, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, l'adoption d'une gouvernance prônant une véritable implication des professionnels dans la formation, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a mis en exergue le rôle du secteur privé dans la conception, la réalisation et la gestion des projets financés par le fonds "Charaka", à travers notamment la participation de 17 associations et organisations professionnelles et fédérations sectorielles, assurant que cette participation est de nature à améliorer l'offre en matière de formation à la faveur de sa parfaite connaissance des défis et attentes des entreprises.

Pour sa part, Anthony Welcher s'est félicité de l'engagement marocain dans la modernisation de la formation professionnelle à travers particulièrement une contribution de 30 millions de dollars au fonds "Charaka" par le gouvernement, ajoutant que tous les projets sélectionnés prennent particulièrement en compte les besoins spécifiques des jeunes en situation difficile.

Il s'est dit, par ailleurs, convaincu du potentiel des jeunes marocains, émettant son souhait de voir les étudiants de ces centres de formation bénéficier pleinement de ces différents projets ambitieux qui doivent voir le jour dans les trois années à venir.

Pour Mohamed El Gharass, secrétaire d'Etat chargé de la Formation professionnelle, la signature de ces mémorandums vient couronner un long processus de choix de projets visant l'amélioration des offres des institutions de la formation professionnelle, notant que ces 15 projets vont être réalisés dans le cadre de partenariats public-privé.

Le responsable a souligné que ces projets sont en phase avec la feuille de route tracée par le Maroc en matière de formation professionnelle qui ambitionne notamment l'amélioration de l'employabilité des jeunes et de la compétitivité des entreprises marocaines ainsi que la modernisation des moyens pédagogiques.

De son côté, Mohamed Fikrat, membre du Conseil d'orientation stratégique de l'Agence MCA-Morocco, a affirmé que ces projets de partenariats public-privé suivront un modèle de gouvernance où le secteur privé jouera un rôle important dans la définition et la gestion des besoins des entreprises, tout en garantissant une meilleure adéquation entre les compétences formées et les besoins du marché.

En effet, les projets bénéficient d'une forte implication du secteur privé, à travers notamment la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) représentée par son antenne régionale au Nord et plusieurs fédérations sectorielles, des organisations professionnelles ainsi que des acteurs de la société civile et du milieu académique.

Du côté public, les projets mettent à contribution des départements ministériels impliqués dans le secteur de la formation professionnelle, des établissements et entreprises publics et des collectivités territoriales, ainsi que la wilaya et la Chambre d'artisanat de la région Fès-Meknès.

Ces mémorandums d'entente ont été signés en présence notamment du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, du ministre délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, des secrétaires d'Etat chargés de l'Artisanat et de l'Economie sociale, de la Formation professionnelle, de l'Investissement et des secrétaires généraux des départements ministériels, des directeurs généraux des établissements et des entreprises publics et des présidents des collectivités territoriales et organisations professionnelles concernés, ainsi que du directeur général de l'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) et du directeur résident de MCC au Maroc.

Le Maroc a conclu, le 30 novembre 2015, un deuxième programme de coopération (Compact II) avec le gouvernement des Etats-Unis, représenté par MCC, et ce dans l'objectif de rehausser la qualité du capital humain et d'améliorer la productivité du foncier.

Le budget alloué par MCC au Compact II, entré en vigueur le 30 juin 2017, s'élève à 450 millions de dollars, auquel s'ajoute une contribution du Maroc d'une valeur équivalente à 15% au moins de l'apport américain.