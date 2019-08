Madagascar: Routes d'Antananarivo - De nouvelles infrastructures opérationnelles vers fin novembre

Les travaux de construction de routes peuvent désormais avancer à grand pas, selon le ministre Hajo Andrianainarivelo.

Les routes de la Capitale se transforment. Le premier échangeur est en cours de construction sur la rocade à Ambohitrimanjaka, dans le cadre du développement du réseau routier urbain, avec de nouvelles voies de connexion des routes nationales.

Une fin d'année pas comme les autres... C'est ce que peuvent espérer les automobilistes, avec les projets d'infrastructures routières, en cours de mise en œuvre. En effet, les nouvelles routes, actuellement en construction, pourront décongestionner l'agglomération d'Antananarivo, d'après les explications du DG de l'ARM (Agence routière de Madagascar), Jean Pascal Ramanamisata, lors d'une descente sur terrain du ministre de l'Aménagement, de l'Habitat et des Travaux Publics, Hajo Andrianainarivelo et de son équipe, hier. A ces nouvelles infrastructures s'ajoutent le désengorgement des voies de circulation, par la réhabilitation des principaux axes sur les routes nationales. « Nous avons visité, ce jour, tous les chantiers à Antananarivo, pour harmoniser l'avancement des nombreux projets d'infrastructures routières. Il y a le projet financé par la BEI (Banque européenne d'investissement), la rocade Nord-Est-Est, le projet dans le cadre du PIAA (Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo), etc. Nous surveillons de près, l'avancement des travaux, pour voir quelles sont les infrastructures à prévoir, afin d'éviter l'inondation.

En ce qui concerne le chantier à Ivandry, c'est l'association des riverains et le MAHTP (Ministère de l'Aménagement, de l'Habitat et des Travaux Publics) qui financent ensemble ce projet d'extension. Cette route deviendra une route à quatre voies, comme celle à Ankorondrano. Quelques problèmes ont retardé les travaux, notamment le déplacement des poteaux de la Jirama et du réseau de Telma, les travaux d'assainissement qui s'imposent, car jusqu'ici, les eaux usées sont déversées dans les canaux d'évacuation d'eaux de pluie. Ce qui doit changer car les travaux doivent être de qualité et doivent résoudre les problèmes vécus par les usagers », a affirmé le ministre Hajo Andrianainarivelo, lors de la visite du chantier.

Echéances. Certes, la route de quatre voies à Ivandry sera opérationnelle avant la visite du Pape. Mais les travaux de finition et d'embellissement pourraient prendre plus de temps, selon le MAHTP. Pour le chantier à Besarety, la société Colas chargée de réaliser les travaux a déjà enlevé le pavé pour le remplacer en béton. « Le curage des canaux d'évacuation est déjà en cours. Il faut cependant élargir l'ovoïde de rétention d'eau, au niveau de la Rotonde, pour qu'il n'y ait plus d'inondation dans ce quartier. Cet élargissement se fera dans le cadre de la deuxième phase du PIAA, qui commencera l'année prochaine. Néanmoins, les travaux actuels permettront déjà de résoudre grande une partie du problème de Besarety. Les travaux sur le segment La Rotonde - Garage David seront achevés au plus tard le 07 octobre.

Cette route rouvrira ensuite et les travaux pourront se faire pour le segment La Rotonde - Rasalama », a indiqué le DG de l'ARM. Pour la Rocade Nord-Est-Est, les travaux avancent à grand pas et devraient être terminés en novembre, selon le ministre Hajo Andrianainarivelo. D'après ses explications, c'est le problème d'expropriation qui a freiné les travaux. « Au moment où nous avons pris notre fonction au ministère, seulement 4 propriétaires des terrains expropriés ont été dédommagés.

Aujourd'hui, ce chiffre a largement dépassé les 200. Tous les documents sont régularisés, sauf pour trois ou quatre cas à Ankadindramamy. Pour tous ces projets, l'Etat compte dédommager toutes les personnes touchées aussi bien pour les terrains expropriés que pour les maisons ou autres infrastructures », a affirmé le ministre. Bref, les travaux prennent désormais une plus grande vitesse.