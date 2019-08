Madagascar: Toliara - La roue tourne, Patrick passe le collier à Jocelyne

Jocelyne Rasoanirina reçoit le 28 juillet, le collier du Rotary Club de Tuléar des mains de Patrick Couplan qui a laissé un bilan positif pour faciliter la vie du Club et «mieux servir ». Très peu de membre-dames dans ce Club de la Cité du Soleil. Heureusement, le Rotarien Paubert avait parrainé deux jeunes dames, intronisées par la même occasion.

L'année célébrant les soixante ans de Rotary Club de Tuléar s'est vite passée. Le Président Patrick Couplan avait fort à faire : programme à respecter, dons à prodiguer, jumelage avec RC Zurich-Oberland et celui de Cremona. Un partenariat avec ADES (développement de l'énergie solaire). Collaboration et parrainage avec le RC de Warconia West Carver pour l'équipement et réhabilitation de l'Hôpital d'Ejeda (au Sud de Tuléar), sans oublier la grande organisation pour l'accueil des médecins pour la Mission Médicale. Bref, le Président des 60 ans du Rotary de Tuléar et son équipe dynamique (Tefy, Georges, et Mourad) avaient fort à faire, qu'il faudrait plus de pages pour tout énumérer. Tout s'est terminé en apothéose par un grand bal et Tombola ce Samedi 27 août réunissant plus de 200 invités à l'Etoile de Mer.