Madagascar: Trail - « Heritage Challenge Cup » - Cinq athlètes représenteront Madagascar à Maurice

L'UTOP ou « Ultra Trail des O Plateaux » est devenu aujourd'hui un des événements « Trail » incontournable de Madagascar.

Les athlètes ayant brillé lors de la onzième édition, qui s'est déroulée en mai dernier, représenteront Madagascar à l' « Heritage Challenge Cup ». Un « trail » international qui s'étalera à Bel-Ombre Maurice le 11 août prochain, avec une distance de 55 km et 3.400 m de dénivelé. Ils sont cinq coureurs qui ont les meilleurs temps sur le semi 70 km. Landinirina Ratinarisoa championne, Valérie Bernardette, vice-championne et Angela seront nos porte-fanions chez les femmes, ainsi que Hajaniaina Raolison et Victor Andrianiaina Rafanomezantsoa chez les hommes. Le partenaire de l'ITOP depuis trois ans, a donné leurs billets d'avion, hier à Antsahavola.

«L'année dernière, nous avons déjà envoyé quatre champions à l'étranger. Notre objectif est de faire connaître Madagascar à travers le trail, et ce, grâce à un efficace dispositif d'accompagnement et à tous nos sponsors, notamment MCB. Mais surtout aussi, grâce aux partenariats noués avec plusieurs courses à l'étranger comme celle de Maurice et l'Infernal des Vosges en France », a expliqué Harimisa Zafinavalona, le président de l'UTOP. Les défis continuent, la course reprendra avec sa douzième édition les 1er, 02, 03 mai 2020.