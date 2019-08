Soudan: Al-Sanhuri - L'accord transférera le pays au développement et à la croissance

Khartoum — Le leader des Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC), Ali Al-Rayah Al-Sanhuri a décrit la signature de la Déclaration constitutionnelle entre le Conseil militaire de transition (CMT) et les FDLC de départ du développement et de la croissance du pays.

Il a déclaré à la SUNA que l'accord intervenu après de multiples tournées et des négociations ardues indemnisera le peuple soudanais sur sa patience, qui a duré trois décennies.

Al-Sanhuri a espéré que la période à venir verra le renforcement de l'économie soudanaise et la réalisation de prospérité et le progrès, appelant tous les habitants à coopérer et à unir leurs efforts pour accroître la production.

Il a loué les efforts et la patience du peuple soudanais qu'a fait des miracles, affirmant sa capacité à édifier un État moderne et civil.