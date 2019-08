Guinée: Entretien avec Mariama Kaba, lauréate guinéenne du UBA Marketplace

interview

Présentez-vous et votre entreprise ?

Je m'appelle Mariama KABA, je suis entrepreneur dans le E- Tourisme, secteur d'avenir aux multiples facettes, recouvrant de façon non exhaustive le tourisme, l'artisanat, la culture, le web, le numérique et la peinture.

Je suis Informaticienne de profession et fondatrice de l'agence Miranass Tourisme et la marque d'accessoire By Miranass.

Lauréate au Hackathon 2017, Miss Geek Guinée 2017, Nominée aux J Awards 2017, Nominée Héroïne du Quotidien par Cofina Guinée en mars 2018, Lauréate du Programme Accélérateur en mai 2018, Lauréate aux J Awards

2018 catégories Innovation, sélectionnée au UBA Market Place 2019 au Nigeria.

Miranass tourisme est une agence de tourisme qui conçoit et vend des circuits de découverte, à travers sa marque d'accessoires By Miranass elle valorise le textile guinéen.

Miranass Tourisme vise à « faire de la Guinée l'une destination incontournable du tourisme dans le monde agréable, intéressant à visiter et apporter du meilleur du E-Tourisme à chacun, à tout moment et en tout lieu »

Mariama Kaba, lauréate guinéenne avec des lauréates du UBA Marketplace

Vous avez été sélectionné par la banque UBA pour assister au UBA Marketplace, au Nigeria. Parlez-nous de cette expérience ?

Ce fut une belle expérience pour moi, c'était ma première fois d'être au Nigeria.

J'étais bien logé, bien nourrit, un bus à notre disposition pour nous rendre au lieu d'exposition.

Je suis francophone et la communication avec les anglophones n'était pas aisée mais j'ai su m'adaptée, mon stand était bien aménagé, la Directrice Marketing de UBA Guinée m'a beaucoup aidé non seulement à aménager le stand, à poser les accessoires, les agents était là au petit soin pour se rassurer que je ne manquai de rien.

J'ai utilisé pour la première fois un POS pour vendre, ce que j'ai trouvé facile et intéressent. Egalement j'ai interagi avec les clients, j'ai aussi visité d'autre stand.

Vous avez certainement eu à tisser des partenariats durant cet événement qui réunissait des milliers d'entrepreneurs. Pouvez-vous nous en parler ?

Evidemment tissée des partenariats avec d'autres entrepreneurs faisait partie de mes attentes et je remercie le bon Dieu et UBA Guinée pour cette opportunité, alors j'ai rencontré des personnes intéressantes, des clients qui sont prêts à représenter Miranass Tourisme (BY Miranass) au Nigeria, une partenaire d'affaire qui se trouve aux USA et d'autres entrepreneur qui sont intéressé par mes articles.

Qu'avez-vous à dire aux autres entrepreneurs guinéens qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionné ?

De ne pas se décourager, l'année prochaine de tenter leurs chances, toujours rester positive, travailler dur, parfaire leurs produits et surtout plus d'audace.

Votre mot de la fin ?

Je remercie ma famille, UBA Guinée, mes amis, tous ceux de près ou de loin qui me soutiennent. Je m'engage à toujours rester positive, travailler encore plus dur car la concurrence à l'international est rude et je conseillerai aux jeunes guinéens d'entreprendre, de se former car l'impossible n'existe pas.

