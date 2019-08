Guinée: UBAmarketplace2019 verrouille Abuja avec des expositions consacrées aux PME, au cinéma, à la mode et au shopping

Des jeunes participants à l'édition UBAmarketplace2019

... Wizkid devient ambassadeur UBA

Les plus de 20 000 invités qui ont assisté à UBAmarketplace 2019 ont été émerveillés par United Bank for Africa (UBA) et REDTV et ont eu droit à de nombreuses activités lors de l'événement de deux jours organisé les 26 et 27 juillet à l'hôtel Transcorp Hilton à Abuja.

L'événement UBAmarketplace qui s'est tenu en marge de l'édition 2019 du Tony Elumelu Entrepreneurship Forum - le plus grand rassemblement de l'écosystème de l'entrepreneuriat en Afrique - a fourni aux participants une énorme plate-forme. Les invités et les participants ont pu nouer des contacts tout en participant à une série de divertissements, de séances d'experts, de mode, de divertissement, de comédie, de détente et de shopping.

Lors de l'événement, ils ont également eu l'occasion unique de rencontrer certaines de leurs stars et célébrités préférées.

Le point culminant du Market Place a été le dévoilement de l'artiste international africain Afropop, Ayo Ibrahim Balogun, alias Wizkid, nouvel ambassadeur de la marque UBA.

Juste avant la grande annonce, le directeur général du groupe UBA, Kennedy Uzoka et Wizkid étaient en discussion sur le thème «Costumes et stars, l'Afropop rencontre la haute finance», où ils s'entretenaient de questions relatives à la finance et au secteur créatif en Afrique.

Uzoka a expliqué qu'en tant que moteur principal de l'emploi des jeunes, on ne saurait trop insister sur le rôle crucial des petites et moyennes entreprises dans le développement de toute économie.

Uzoka a déclaré: «UBA est une banque qui s'intéresse à la croissance des PME ainsi qu'à l'autonomisation des jeunes et nous avons déjà accompli beaucoup de choses à cet égard. Nous nous sommes associés à la Fondation Tony Elumelu pour soutenir les jeunes de toute l'Afrique qui, nous le savons, sont l'avenir de la renaissance économique de notre continent. "

Uzoka a ajouté: «Nous dévoilons aujourd'hui Wizkid, ambassadeur de notre marque, afin de montrer notre soutien indéfectible aux PME et de créer une plate-forme supplémentaire leur permettant de prospérer. Il s'agit d'une collaboration solide qui nous aidera en tant qu'institution à propulser notre rêve de faire de l'Afrique une économie véritablement autosuffisante ".

Dans sa réponse, Wizkid, qui cherchait un soutien accru des institutions financières à l'industrie du divertissement en Afrique, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat, ajoutant que la marque UBA partageait sa passion pour que chaque enfant et chaque jeune africain ait la possibilité de s'épanouir.

«C'est ma passion et mon plus grand rêve d'aider les jeunes et de construire des écoles en Afrique, et ce partenariat, je pense, est un pas dans cette direction; UBA et Wizkid, changeons maintenant le monde. "

Dans un autre panel de discussion , Richard Mofe Damijo, haut représentant de Nollywood, le producteur / réalisateur de film Tunde Kelani, Cynthia Nassardine, actrice, Ayoola Ayolola ont rencontré le PDG de UBA Africa, M. Victor Osadolor, pour une discussion sur le thème «Vue d'ensemble: le métier de cinéaste».

La session sur le cinéma animée par Bola Atta, Directrice Communication et Marketing au niveau Groupe et productrice exécutive de REDTV, a porté sur la manière dont les entrepreneurs de l'industrie de la création et de la production cinématographiques en Afrique peuvent tirer parti des possibilités offertes par le monde de la finance. La musique n'a pas été omise alors que Franklin Erebor, responsable des crédits chez UBA, et Dj Cuppy, Dj Neptune et le producteur, ont discuté sur le thème «Comment le rythme devient le profit».

Uzoka a déclaré que grâce à cette série d'événements, UBA avait noué des liens étroits avec les propriétaires de petites entreprises et continuerait d'influer positivement la vie des entrepreneurs qui font des affaires dans ses pays d'opérations et au-delà ». «Je pense que tout le monde comprend qu'il faut donner la priorité au secteur privé. Nous devons encourager l'esprit d'entreprise et la jeunesse africaine. C'est le facteur moteur et la principale raison pour laquelle nous organisons un événement de cette ampleur », a-t-il déclaré.

Les projections des films Le Roi Lion et de Bling Lagosians par REDTV ont également attiré l'attention; des défilés de mode de designers africains émergents; des chasses au trésor, ainsi qu'un événement de pitch du Founder's Day, au cours duquel les bénéficiaires de la Fondation Tony Elumelu se sont vus offrir une plate-forme pour présenter leurs entreprises, avec le grand prix d'une subvention offerte par UBA

