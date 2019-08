Angola/Mozambique: Jeux de la SARPCCO - La sélection de la Police bat le Mozambique

Luanda — L'équipe féminine de la Police nationale a battu dimanche, son homologue du Mozambique par 3-2, lors de la première journée du tournoi de football de la 10ème édition des jeux de l'Organisation régionale de la police de l'Afrique australe (SARPCCO).

Lors de la rencontre disputée au terrain de 22 junho "Raul Kinanga", l'équipe nationale menait par 2-1 au terme de la première période.

Florinda (21e et 38e) et Mamati (47e) ont inscrit les buts angolais alors que Learcia (10e) et Arminda (30e) ont marqué les buts de l'équipe mozambicaine.

Dans un autre match de la même journée, l'Afrique du Sud a battu le Zimbabwe sur le score de 4-1.

Lors de la prochaine journée prévue mercredi, l'Angola sera aux prises avec le Zimbabwe, tandis que l'Afrique du Sud croisera le Mozambique.

Ouverts samedi au stade de Coqueiros, les10e Jeux de la SARPCCO ont connu la présence de plusieurs personnalités sportives et de l'Exécutif angolais, en l'occurrence celle du ministre d'État et chef de la Maison de sécurité du Président de la République, Pedro Sebastião, et de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula Sacramento.