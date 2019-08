Madagascar: Airtel Madagascar - Partenariat pour la RSE avec la FJKM

Airtel Madagascar poursuit les actions dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise.

La semaine dernière, l'entreprise a participé à la célébration de la 30e année de service du Pasteur Poget Helivao, au cours d'une manifestation qui s'est tenue à Antsahamanitra. Outre la grande messe fraternelle, la manifestation était aussi marquée par cet esprit de partage qui a permis à la communauté FJKM et Airtel, d'apporter du réconfort aux plus démunis. Les deux parties ont en effet, procédé à la distribution de repas et de produits de premières nécessités (PPN) pour près de 4.000 personnes, issues des familles nécessiteuses et sans abris de la Capitale.

Une occasion pour Airtel Madagascar de démontrer une fois de plus que, l'une de ses principales missions est d'apporter réjouissance, satisfaction et allégresse auprès de la population qu'elle sert mais surtout auprès de la population en générale. Respectueux des valeurs et faisant continuellement preuve d'une grande solidarité envers la population, Airtel Madagascar confirme ainsi la pérennité de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises.