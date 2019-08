Madagascar: FDD HY - Soutien à Ramy Rentia pour le MIAF

Ramy Rentia, artiste contemporaine, s'est envolée ce jour pour l'île Maurice où elle participera à la première édition du MIAF (Mauritius International art Fair) qui s'y tiendra du 8 au 11 août prochain.

A quelques jours de la première édition du MIAF (Mauritius International art Fair) qui se déroulera à l'île Maurice, de 8 au 11 août prochain, Ramy Rentia, une des artistes du Pavillon Madagascar, est en pleine préparation. Suivant la thématique imposée par les organisateurs, la galerie ZeeArts, elle créera autour du Dodo lors d'un live painting, sur un concept qui allie musique, conte et peinture. Comme tous les artistes sélectionnés à participer à cet événement, elle espère remporter un trophée sur les cinq catégories dont l'artiste émergent, l'artiste international, l'artiste régional, l'artiste local et le meilleur projet artistique. La jeune artiste s'est donc envolée ce jour pour représenter son pays dans cette première grande rencontre internationale de l'art contemporain dans la région Océan Indien.

C'est grâce au Fonds de Dotation HY qu'elle a pu s'y rendre, dont le Directeur général actuel, Hasnaine Yavarhoussen, un grand mécène culturel, estime que » le développement inclusif du pays, il n'est pas concevable de penser au développement des malgaches si la fierté et l'identification culturelles ne sont pas rétablies ». En effet, dans le cadre de ses efforts pour la contribution au développement de Madagascar depuis 40 ans, le groupe Filatex a initié ce fonds de dotation, afin de revaloriser la culture et l'art malgache à Madagascar et sur la scène artistique internationale.

FDD HY

Ramy Rentia est donc la seconde artiste contemporaine à bénéficier de ce soutien. En effet, lors de la Biennale de Venise 2019, le FDD HY a soutenu l'artiste Joël Andrianomearisoa, et a été principalement le seul mécène malgache du Pavillon Madagascar. Le succès de ce Pavillon a permis de donner une nouvelle perception de Madagascar, moderne, avec des artistes créatifs, et une volonté de revaloriser le secteur artistique, ainsi que l'engagement des jeunes artistes. « C'est dans cette même vision que le FDD HY a décidé de soutenir la jeune artiste Ramy Rentia lors du festival MIAF, afin de lui donner l'opportunité d'exprimer et mesurer ses capacités artistiques sur une scène régionale Océan Indien, et afin de démontrer également la singularité de l'inspiration artistique malgache mêlée aux nouvelles technologies » explique-t-on du côté du FDD HY.

Ce programme veut contribuer au renforcement des capacités des artistes contemporains Malagasy, ainsi que la mise en place de structures permettant de dynamiser les synergies culturelles et artistiques pour reprendre une légitimité sur la scène artistique internationale.