Madagascar: Malagasy Ny Antsika - Un label sous trois critères

Le label Malagasy Ny Antsika décerné par le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) est destiné aux entreprises membres de ce Syndicat.

Lancé en 2018, il vise à démontrer le professionnalisme des entreprises locales et à faire adhérer les consommateurs aux produits nationaux. Le cahier des charges du label est axé sur trois grands critères, à savoir : la création de valeur ajoutée, marquée par une activité industrielle et des emplois au niveau local, la qualité de fabrication dans le respect des lois et des règlements, pour la plus grande satisfaction des consommateurs, et enfin, le respect de l'éthique, avec un engagement d'intégrité et une démarche de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE). Une quinzaine de sociétés membres du SIM ont obtenu le label, avec plus de 350 produits labellisés.