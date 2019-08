Madagascar: Les Barea CHAN sur les traces des Barea CAN

Ils nous ont fait trembler, mais ils ont prouvé qu'ils ont du talent à revendre. Les Barea qui participent à la CHAN 2020 n'ont pas failli lors de ce match retour au Mozambique. Et ils ont fait preuve d'un cran qui mérite d'être souligné. On connaît les Bolida, Faneva, Carolus ou Dax, maintenant on peut parler de Lalaina et d'Arnaud, qui ont du cœur à revendre. Le chemin est encore long, mais le football malgache continue sur sa lancée.

Beaucoup de commentaires ont été faits ces derniers temps sur ces Barea qui nous représentent à la CHAN. Certains étaient carrément moqueurs pour ne pas dire méchants. Mais heureusement que la plupart des amateurs de ballon rond n'ont pas ménagé leurs encouragements à ces joueurs qui doivent s'affirmer. Leur victoire à Mahamasina à l'aller a été une étape importante mais pas encore suffisante. Mais elle a révélé de jeunes joueurs qui peuvent matcher sur les traces de leurs célèbres aînés.

Arnaud, l'avant-centre de la CNaPS, a démontré qu'il était décisif. On attendait de voir la solidité de l'ensemble lors de ce match retour. Leurs adversaires étaient revanchards et ils ont bousculé les nôtres durant la première mi-temps. Le résultat est, ces deux buts qui peuvent paraître lourds, mais le coach a bien su diriger son équipe. Des remplacements judicieux ont permis de renverser la vapeur. La force de caractère et le talent des entrants ont fait la différence.

Ils ont réussi à remonter au score et malgré leur défaite, ils sont qualifiés. Maintenant le doute n'est plus permis. Si ces joueurs locaux sont soutenus comme il faut et bien coachés, ils peuvent continuer la belle aventure du football malgache. Nous sommes passés par les éliminatoires et pour participer au tournoi final, nous devons passer le tour suivant. La balle est bien sûr dans le camp des joueurs, mais également dans celui des dirigeants. L'élection du président de la Fédération de football aura lieu le 24 août prochain. C'est vers lui que vont se tourner tous les yeux. Le sport roi est sur de bon rail et cela doit continuer.