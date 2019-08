Madagascar: Dans les coulisses des Barea - « C'est une victoire de la volonté », rapporte Jocelyn Razafimamonjy

interview

Le DG de Nino Design International, Jocelyn Razafimamaonjy, a rempli son contrat d'intendant avec les Barea.

Les lampions se sont éteintes sur la Coupe d'Afrique des Nations marquée par cette agréable surprise des Barea qui auraient pu aller loin, selon Jocelyn Razafimamonjy, l'intendant de l'équipe malgache qui se confie dans une interview exclusive.

Vous étiez dans les coulisses des Barea depuis les matches de préparation et donc sur cette série de défaites jusqu'à cette métamorphose inexpliquée qui a conduit Madagascar en quarts de finale de la CAN 2019. Pour une première participation, c'est un réel exploit dont vous allez nous livrer le secret.

« Vous l'avez dit, c'est un exploit. Et les Barea auraient pu aller loin mais la fatigue en a décidé autrement. Mais autant dire que les ingrédients étaient réunis pour motiver les joueurs avec les primes des matches de la CAF, celles offertes par le Président Rajoelina ou encore celles venant des partenaires du Comité de Normalisation. Bref, c'était parfait car à ma connaissance, seuls les 10 millions d'ariary par but promis par Alefa Barea n'ont pas été honorés. Les joueurs et tout le staff ont été gâtés.

Dans cet ordre d'idée, je tiens à remercier le Comité de Normalisation et sa présidente Atallah Béatrice de m'avoir offert l'opportunité de servir les Barea durant toute la campagne. Pour moi c'était une expérience enrichissante. »

Comme vous étiez dans les coulisses, vous devez avoir une idée sur les raisons de ce brillant parcours des Barea ?

« J'ai tout vécu de l'intérieur et je peux vous dire que c'est une victoire de la farouche volonté des joueurs. Ils étaient motivés et ils se ruaient sur le ballon comme si leur vie en dépendait. Je ne dis pas qu'on avait la meilleure équipe de la CAN même si cette victoire de 2 à 0 contre le Nigéria le montrait, mais comme les gars ont su se montrer solidaires, les bons résultats sont venus presque tout seul. Mais encore une fois, c'est la victoire d'un groupe exceptionnel. »

Tout le monde ou presque avait critiqué le capitaine Faneva Ima jusqu'à ce qu'il marque le but d'égalisation contre la RDC. Quel est votre avis sur ce joueur ?

« Faneva Ima Andriatsima est incontestablement un meneur d'hommes tant dans les vestiaires que sur le terrain. Je peux même vous confier que, certains joueurs ont plus peur de lui que de Nicolas Dupuis. Même s'il ne marque pas, il sait mobiliser toute l'équipe même si cela lui a valu des reproches émanant de la vieille garde.

Mais je comprends la frustration de certains joueurs tels Njiva qui n'a pas été aligné ou presque. Et c'est bien dommage car il aurait pu apporter quelque chose si on avait confiance en lui dans un schéma où Carolus prendrait la place de Faneva en pointe et où il retrouverait la place au milieu droit. Mais c'était le choix de Nicolas Dupuis et personne n'y peut rien car il était le seul maître à bord. C'est un peu dommage. »