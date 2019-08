Cameroun: L'ambassadeur de France chez le PM

S.E. Christophe Guilhou a voulu s'informer de la situation générale du pays et indiquer ses priorités au chef du gouvernement au cours de cette prise de contact.

Le nouvel ambassadeur de France au Cameroun se met tout de suite mis au travail. Au lendemain de la présentation des copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Relations extérieures, acte valant prise de fonction effective, S.E Christophe Guilhou a entamé la prise de contact avec les hautes autorités camerounaises. La première étape de cette phase l'a conduit vendredi dernier dans les Services du Premier ministre. Avec Joseph Dion Ngute, et au-delà de la simple prise de contact, le diplomate français a voulu prendre le pouls général du pays qui l'accueille depuis quelques jours.

« Nous avons fait avec le Premier ministre, le point sur un certain nombre de sujets. J'étais venu l'écouter, voir la présentation de l'action du gouvernement. Je suis là depuis quelques jours. Je voulais apprendre de la bouche du Premier ministre, la situation dans le pays, sur les plans politique, économique, social. Nous avons eu un long échange sur l'ensemble de ces sujets » a fait savoir S.E Christophe Guilhou à l'issue de la rencontre. Le nouvel ambassadeur de France a réaffirmé la position de son pays sur un certain nombre de sujets d'actualité. « J'ai rappelé l'attachement de la France à l'unité, à la diversité, à l'intégrité du Cameroun », non sans marquer un intérêt sur la situation spécifique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

« Je lui ai également dit que l'une de mes priorités concernera la jeunesse camerounaise dans le droit fil de l'intervention qu'avait faite, il y a un peu plus d'un an, le président Emmanuel Macron à Ouagadougou avec un certain nombre de propositions » a fait savoir l'hôte du chef du gouvernement qui entend ainsi œuvrer au développement harmonieux de la jeunesse camerounaise, aux côtés des pouvoirs publics. Un essor des jeunes auquel il convient par ailleurs d'ajouter celui des femmes, a précisé le diplomate français qui s'est par ailleurs dit heureux de se retrouver au Cameroun dans le cadre de ses nouvelles fonctions.