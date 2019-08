Sénégal: Matam - Agnam Goly étrenne son marché à bétail

Agnam Goly (Matam) — Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobéne Ka, a procédé dimanche à l'inauguration du marché à bétail de la commune de Agnam Goly (Matam, nord), d'une valeur de près de 127 millions de francs CFA, a constaté l'APS.

Cette infrastructure, d'une superficie de 3 hectares, est construite grâce à l'appui du Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) et de la Banque africaine de développement (BAD).

Ce marché à bétail qui offre toutes les commodités requises est composé d'un hangar de repos, d'un quai de débarquement et d'embarquement, d'un mur de clôture, d'un bloc administratif, de 4 abreuvoirs raccordés à des adductions d'eau, d'un bloc de toilette, d'une conduite électrique de 1,3 km et d'une piste d'accès de plus de 2 km.

"La construction d'une telle infrastructure pastorale et commerciale vient à son heure car elle participe activement à l'épanouissement des opérateurs", a salué le ministre de l'Elevage, en présence du maire de la commune de Agnam Civol, Farba Ngom.

Samba Ndiobéne Ka a indiqué que la construction de ce forail est la preuve que les communes sénégalaises sont en train de traduire en réalité la vision du chef de l'Etat déclinée dans l'acte III de la décentralisation.

Selon lui, il s'agit là d'une action résolue pour un développement local participatif porté et impulsé par les collectivités territoriales en partenariat avec tous les acteurs.

Il a félicité chaleureusement le coordonnateur national du P2RS et son équipe pour la parfaite collaboration avec les services centraux et déconcentrés du ministère de l'Elevage et surtout pour la qualité des ouvrages du marché et toutes les autres réalisations faites dans le cadre du volet élevage du projet.

"Nous sommes également là en face d'un exemple concret de territorialisation des politiques publiques du gouvernement sénégalais au 2eme plan d'action prioritaire du PSE", a dit le ministre.

"Cette journée montre une fois de plus le grand intérêt que nous portons pour la réalisation de ce marché à bétail, et c'est la raison pour laquelle le conseil municipal conformément aux dispositions réglementaires a délibéré le site", a déclaré Farba Ngom.