Cote d'Ivoire: Tourisme et hôtellerie - L'Ecole de commerce de Lyon mise sur la destination ivoirienne

Une conférence de presse animée par la prestigieuse institution de formation française, révèle que le potentiel touristique ivoirien attire le monde entier.

Offrir un cursus spécialisé parfaitement adapté aux besoins des professionnels, préparant à des fonctions aussi bien managériales qu'opérationnelles dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, et facilitant l'insertion professionnelle des diplômés, telle est l'ambition que se donne l'Ecole de commerce de Lyon (France), en ouvrant son 15e établissement à l'étranger à Abidjan. C'est ce qui ressort de l'essentiel de la conférence de presse qu'a animée, le vendredi 2 août, à l'immeuble Nour Al Hayat, au Plateau, Alain Kouassi, son représentant, qui annonçait ainsi, l'implantation de l'établissement sur les rives de la lagune Ebrié.

Une implantation pour l'année académique 2019/2020 qui n'est autre que la résultante de l'essor du tourisme ivoirien depuis plus de trois années, sous l'impulsion du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Qui entend, avec la stratégie nationale de développement touristique baptisée « Sublime Côte d'Ivoire », porter la destination ivoirienne dans le Top 5 africain avec à la clé la mise à disposition de plus de 230 000 emplois qualifiés. Et cette ressource humaine devrait être formée aux standards internationaux dont l'Ecole de commerce de Lyon est un incubateur de renom en matière de formation aux métiers du tourisme et de l'hôtellerie.

Bien plus, à en croire Alain Kouassi, le représentant pour l'Afrique de l'ouest dudit établissement et directeur du campus d'Abidjan, « Avec le boom du secteur hôtelier qui voit les plus grandes enseignes s'implanter dans la capitale économique ivoirienne qui s'érige, du reste, comme le hub ouest-africain, du tourisme d'affaires, il n'était qu'opportun pour cette prestigieuse école, de s'installer à Abidjan ».

Pour ce professionnel chevronné de la formation aux métiers du tourisme, par ailleurs Secrétaire général de l'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire (Apv-CI), cette présence de la prestigieuse école lyonnaise à Abidjan contribuera largement à la politique de relance du tourisme et de l'hôtellerie à travers son programme de « Bachelor » spécialisé et dédié au secteur.

Selon Gnalega René, le directeur pédagogique, le programme d'hôtellerie et tourisme répond à un grand besoin dans ce domaine dont les diplômes en Cote D'ivoire sont généralement du programme premier cycle universitaire. Le Bachelor (bac+3) permettra de former des futurs cadres polyvalents et compétents dont le secteur du tourisme a fortement besoin en Cote d'ivoire.

Parallèlement à ce diplôme, ainsi que l'a relevé Ismaël Dembélé, directeur marketing, l'École de Commerce propose des MBA (bac+5) dans différents domaines tels que Banque & Finance, management de la Qualité, Achats & Logistique, RH Management, Digital, DCG et DCSG.

Info Dircom Mintour & Loisirs