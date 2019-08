Cote d'Ivoire: Tourisme/Les agents assermentés au ministre Siandou Fofana - « Nous sommes prêts pour le service »

« L'assainissement de notre secteur passe nécessairement par la mise en conformité des établissements de tourisme et des loisirs avec la réglementation (... ) Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que nous sommes prêts pour le service », a déclaré Mahan Pascal, Inspecteur général au ministère du Tourisme et des Loisirs.

C'était à l'occasion de la remise officielle des cartes d'agents assermentés du ministère du Tourisme et des Loisirs. A l'Ivoire golf club, le 1er août 2019, ce sont 70 agents dont 12 commissaires, 14 inspecteurs et 44 contrôleurs qui ont reçu leur parchemin.

Cette première vague qui va veiller à la mise en conformité des établissements de tourisme et des loisirs avec la réglementation a été instruite sur les thèmes : « Déontologie des agents assermentés », « Méthodologie d'inspection des établissements de tourisme » et « Rédaction des procès-verbaux ».

Selon le ministre du Tourisme et des Loisirs, ils auront la tâche de traduire sur le terrain l'ambition du ministère de faire du domaine touristique et des loisirs, un pôle de développement de la Côte d'Ivoire. Et ce, à travers la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire ». Poursuivant, il a invité ses agents, d'une part, à faire respecter la règlementation pour que la qualité soit de mise dans le secteur. Et d'autre part, il les a exhortés à la culture du résultat.

Le ministre Siandou Fofana a rappelé que dès sa prise de fonction, il s'est rendu compte de la nécessité d'insuffler une dynamique à ce secteur. Dynamique qui passe par la recherche de l'optimisation de la qualité et la recherche de l'efficacité dans la gestion. « Il est important d'évoquer avec vous notre exigence de professionnalisme en vue de respecter les standards et les normes au niveau international », dira-t-il. Avant de préciser qu'il s'agit de se concentrer à fidéliser la clientèle qui visitent les établissements et surtout opter pour la destination Côte d'Ivoire.

Mais avant l'Inspecteur général a fait remarquer que le constat aujourd'hui est que depuis une trentaine d'années, « les établissements de tourisme ne sont non seulement pas classés », mais il en existe une pléiade qui ne dispose d'aucun document administratif du ministère du tourisme et des loisirs. « Cette situation, a-t-il affirmé, confère au secteur du tourisme et de l'hôtellerie un caractère d'informel qui pourrait affaiblir la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire". »

C'est d'ailleurs ce qui a poussé le ministre à prendre des dispositions pour assainir le secteur. Il s'agit de l'arrêté 1735 du 18 octobre 2018 portant nomination de 72 agents assermentés en vue de l'inspection des établissements de tourisme. Et de l'arrêté N° 10 du 27 juin 2019, portant nomination de 121 autres agents assermentés. A cela, il faut ajouter, le communiqué du ministère invitant les établissements de tourisme et de l'hôtellerie à se mettre à jour vis-à-vis de l'administration du tourisme faute de quoi il sera procédé à leur fermeture.