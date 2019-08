Sénégal: Le code du tourisme, "une demande sociale", selon Alioune Sarr

Saly-Portudal (Mbour) — Le projet de code du tourisme, en gestation depuis plus d'un an, est devenu "une demande sociale", a soutenu lundi, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens.

"Le code du tourisme est devenue une demande sociale. Ce qui me parait très exact d'ailleurs, vue l'obsolescence des textes réglementant les activités et professions touristiques, la non prise en compte de la transition numérique et de ses effets induits", a-t-il dit au démarrage des travaux de l'atelier de partage et de validation du projet de loi portant "Code du tourisme".

C'est pourquoi, a estimé M.Sarr, le projet de Code objet de cet atelier introduit des "innovations majeures", notamment la rationalisation des commissions administratives avec la création d'une commission nationale unique chargée de l'encadrement des activités et professions touristiques.

De plus, la création d'un Fonds de développement du tourisme favorisera l'identification de sources alternatives et innovantes de financement du Tourisme, a ajouté le ministre.

En outre, a-t-il expliqué, la réglementation des restaurants de tourisme et agences de voyage virtuelles, la création d'une instance de concertation et de consultation, de même que l'introduction du droit pénal spécifique au tourisme, constituent autant d'innovations qui montrent, à suffisance, la nécessité pour le Sénégal de disposer d'un Code du tourisme.

Le Code rendra, "à coup sûr", les interventions des différentes parties prenantes plus efficaces, plus harmonieuses et donc plus durables, a fait valoir Alioune Sarr. Selon lui, il va également favoriser l'"éclosion d'un meilleur écosystème" et "mieux prendre en compte les préoccupations du client en le plaçant au cœur de nos interventions, et ce, sur toute la chaîne de valeur touristique".

"Nous n'avons nul autre choix que l'instauration d'un cadre législatif adéquat si nous voulons profiter des retombées réelles du tourisme international et ainsi atteindre l'objectif de trois millions de touristes à l'horizon 2023 et dix (10) millions en 2035, tel que visé dans le PSE", a insisté le ministre du Tourisme.

"Donc mes attentes, aujourd'hui, et celles de tous les acteurs d'ailleurs, c'est qu'au sortir de cet atelier, que le Sénégal puisse disposer d'un nouvel outil de gouvernance du secteur du tourisme, et d'un cadre actualisé de concertation, de réflexions et d'échanges entre les acteurs étatiques et non-étatiques", a-t-il encore préconisé.

Pour lui, "le Tourisme est un secteur transversal et cette transversalité fait de lui un secteur multi-acteurs". D'où, a-t-il estimé, "une bonne gouvernance passant nécessairement par le dialogue et la concertation qui doivent en constituer la règle et non l'exception".

"C'est d'ailleurs, du fait du caractère inclusif et participatif du mode de gouvernance du tourisme, que le dialogue entre les différentes parties prenantes a été institutionnalisé au Sénégal depuis 2003, par le décret 636-2003 du 18 juillet 2003 portant création du Conseil Sénégalais du Tourisme", a expliqué Alioune Sarr.