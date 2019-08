Togo: Des cas de fraudes avec la complicité des agents de préfectures et des tribunaux démasqués

Alors que le HCRRUN poursuit sa mission d'indemnisation des victimes de violences sociopolitiques, elle vient de s'apercevoir d'une fraude en cours sur l'identité des gens qui se présentent pour une indemnisation.

Selon le document adressé à notre rédaction pour faire part de ces cas de fraude, le HCRRUN (Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale) informe qu' "alors que tous les acteurs s'investissent pour un heureux aboutissement du processus, il a été malheureusement donné de constater que certains responsables et agents des préfectures et des tribunaux délivrent, sur la base de fausses informations, des documents à des victimes moyennant paiement d'un pourcentage variant entre 5 et 10% du montant de l'indemnité".

Fort heureusement poursuit le document du HCRRUN, "grâce à la vigilance des équipes sur le terrain et à la coopération de certaines victimes et des agents de sécurité, ces fraudes et leurs auteurs sont démasqués".

Tout en rassurant le public de son engagement "à mener à bien sa mission en vue de faire aboutir les efforts du gouvernement", le HCRRUN tient par cette occasion, à informer "que désormais, ces stratagèmes délictueux seront portés à la connaissance du public et leurs auteurs répondront de leurs actes devant la justice".