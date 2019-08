Congo-Brazzaville: Quand la consommation d'alcool prend des proportions inquiétantes dans nos villes !

Le constat est que la chose inquiète plus qu'un observateur. Dans toutes les villes de notre pays en général et dans les deux plus grandes en particulier, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire, l'ampleur que prend l'abus de la consommation d'alcool par des citoyens devient troublante. Et si rien n'est fait, la persistance de ce comportement exposera la population à de nombreuses difficultés sanitaires voire à certains cas de décès

À Pointe-Noire comme à Brazzaville, il est devenu une norme de voir dans tous les arrondissements des débits de boissons occupant le long de grandes artères et de nombreuses rues et ruelles à une distance qui ne dépasse pas 25 m. Certains débits sont même situés côte-à-côte ou à proximité des autres. Une véritable course à la boisson alcoolisée car c'est elle qui est la plus vendue et la plus consommée.

Et la chose la plus bizarre est que, tous les jours, ces débits de boissons ont des clients pour certains dès 7 heures du matin jusqu'aux heures tardives et pour d'autres de 10 heures jusqu'au petit matin avec des clients toujours ivres qui font des va-et-vient entre les bars de renom dont eux-mêmes connaissent. À l'allure où vont les choses, Ponton la belle et Brazza la verte risquent de devenir de grandes villes de beuverie car la dépendance à l'alcool devient criante. Attention ! L'abus d'alcool a des risques sanitaires pour le corps et peut conduire aussi à des cas de décès dus à l'inflammation dangereuse de certains organes.

Interrogés sur cette question d'abus d'alcool par des citoyens, un médecin travaillant à l'hôpital de Loandjili, qui a requis l'anonymat, répond en ces termes : « L'abus d'alcool a une grande influence sur le développement de nombreuses maladies, notamment les cancers, les maladies cardiovasculaires et digestives, les maladies du système nerveux et troubles psychiques. L'alcool peut également être à l'origine des difficultés sanitaires plus courantes telles que fatigue, tension artérielle trop élevée, problèmes de mémoires et bien d'autres», a-t-il indiqué

Ce médecin s'est inquiété de la façon que l'alcool est consommé ces derniers jours dans les grandes villes, notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire. Selon lui, ce comportement qui prend du jour au jour des proportions inquiétantes et troublantes, car un sujet peut consommer plus d'un casier de bière par jour, peut conduire la population a des situations sanitaires graves et irréparables si l'on ne prend garde et aussi aux problèmes professionnels, notamment les absentéismes au travail et les baisses de rendement dans des entreprises et administrations tant privées que publiques.

Quand ils sont interrogés sur cette dépendance alcoolique, certains consommateurs répondent avec nervosité et n'hésitent pas à demander d'aller interroger les sociétés qui fabriquent ces boissons. D'autres, par contre, disent clairement qu'ils ne pourront jamais laisser l'alcool. Car il leur procure du plaisir et les éloigne des soucis. Alors si l'abus d'alcool devient un refuge pour s'échapper des soucis, disons-le clairement, la santé des citoyens prendra un grand coût. « Écoutez ! Je ne réponds pas à cette question. Dites-moi, pourquoi ces boissons sont-elles fabriquées. Je suis fier dans mon état d'ivre qui me permet de vivre mon monde à moi », réponse regrettable d'un homme trouvé saoul dans un bar de la place.

Ceci étant, il est clair que Brazzaville et Pointe-Noire nous offrent un spectacle odieux en matière de consommation abusive d'alcool. Alors où sont les spécialistes en médecine préventive pour arrêter cet état de chose à travers des différentes campagnes de conscientisation. L'abus d'alcool peut entraîner l'inflammation du foie (hépatite), la cirrhose du foie, l'inflammation du pancréas (pancréatite), l'atteinte des nerfs périphériques (neuropathie périphérique : perte des sensations comme le toucher ou sensation de vibration dans les pieds), les cancers et les décès. Affaire à suivre