Congo-Brazzaville: Département de la Bouenza - La Fondation Congo Assistance offre divers dons à la population

En marge du lancement des travaux de construction du Centre national de formation initiale et continue des enseignants, la Fondation Congo Assistance(FCA) que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, a visité l'hôpital de Mouyondzi ainsi que les personnes du troisième âge.

À l'hôpital de base de Mouyondzi, le secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo, a mis à la disposition des malades les produits de première nécessité, des matelas et autres matériels.

Pour sa part, le médecin chef de cet hôpital, Michel Nzoussi, s'est réjoui de ce don qui, selon lui, permettra de rehausser la capacité de prise en charge des malades.

« Nous sommes dans la joie de recevoir ce don, et nous remercions la Fondation Congo Assistance. Nous sommes sans ignorer de tout ce qu'elle est en train de faire pour la population congolaise depuis des années. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes à l'honneur, et nous ne saurons décevoir la Fondation dans la gestion de ce don. Ces médicaments et ce matériel seront utilisés au profit des patients de Mouyondzi particulièrement, et pourquoi pas de tous les autres districts sanitaires de la contrée », a-t-il indiqué.

S'agissant des difficultés auxquelles l'hôpital est confronté, le médecin chef estime que dans les prochains jours les cris de détresse du personnel soignant et ceux des patients seront entendus.

« Les besoins sont nombreux, mais pour un hôpital de base le minimum suffit. Au laboratoire, il nous faut normalement des automates permettant de faire des examens de biochimie, et de numération complète. Mais à ce niveau, nous avons un peu de difficultés, et nous le faisons manuellement. Après une évaluation de l'OMS, on s'est rendu compte que l'hôpital était un peu en rouge, parce qu'il manque certaines choses. Nous osons croire que les jours à venir nous pourrions avoir ce matériel pour que l'hôpital de Mouyondzi soit également au même niveau que d'autres hôpitaux de base du pays », a indiqué Michel Nzoussi.

Avec plus de trente ans d'expérience dans le maintien du lien social avec les personnes du troisième âge, la FCA constate au quotidien ce besoin permanent de contact, d'affection, de relations avec des personnes âgées. Pour exprimer sa proximité avec cette catégorie de personnes vivant à Mouyondzi, la Fondation Congo Assistance, par l'intermédiaire de la secrétaire générale adjointe, Rosalie Biangana Vouka, leur a offert des vivres et des vêtements.